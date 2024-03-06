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۱۶ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۵۹

رییس تبلیغات اسلامی کلاله خبر داد؛

تشریح طرح «زندگی با آیه ها» بین فعالان قرآنی کلاله

تشریح طرح «زندگی با آیه ها» بین فعالان قرآنی کلاله

کلاله- رییس تبلیغات اسلامی کلاله از تشریح طرح «زندگی با آیه ها» بین فعالان قرآنی این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام جعفر کوهستانی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طرح مسطورا با حضور مربیان و فعالان قرآنی با محوریت آیه‌های زندگی در اداره تبلیغات اسلامی شهرستان کلاله تشریح شد.

وی افزود: طرح ملی مسطورا با هدف ترویج گفتمان، زندگی با آیه‌ها در راستای اقامه جهاد تبیین قرآنی، گفتمان‌سازی، تبدیل مفاهیم منتخب قرآنی بین همه‌ی قشرهای مردم آغاز به کار خواهد کرد.

رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان کلاله گفت: حفظ آیات کلیدی کتاب خدا از ماه مبارک رمضان ۱۴۰۲ یکی دیگر از اهداف این طرح به شمار می‌رود.

حجت الاسلام کوهستانی خاطر نشان کرد: ادامه افزود: زندگی با آیه‌ها حلقه وصل فعالیت‌های قرآنی در ماه مبارک رمضان است.

کد مطلب 6048542

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