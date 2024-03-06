به گزارش خبرنگار مهر، علی نوری شامگاه چهارشنبه در اولین جلسه هماهنگی برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری در کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری برگزار شد، اظهار کرد: اواخر فصل بهار و یا اوایل تابستان سال آینده در کردستان شاهد برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری خواهیم بود تا ظرفیت‌های استان در حوزه سرمایه‌گذاری به سرمایه‌گذاران معرفی شود.

وی بیان کرد: این همایش ظرفیت مؤثری برای توسعه و پیشرفت استان محسوب می‌شود و می‌تواند به پیشبرد اهداف اقتصادی استان کمک کند.

نوری به اهداف برگزاری این همایش پرداخت و گفت: معرفی ظرفیت‌های استان به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و تجار از اهداف برگزاری این همایش است.

معاون هماهنگی و امور اقتصادی استاندار کردستان گفت: اگر این همایش به خوبی برگزار شود به عنوان یک عملکرد موفق بسیار خوبی از استان در ذهن‌ها به یادگار خواهد ماند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان به لزوم ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در استان تاکید کرد و گفت: از ظرفیت این همایش برای ایجاد زیرساخت‌ها استفاده شود.

نوری با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر در نحوه برگزاری این همایش، تاکید کرد: تمامی کمیته‌های این همایش باید به صورت جدی به موضوع ورود کنند و همکاری لازم را داشته باشند.

وی با اشاره به ورود هلدینگ‌های مطرح کشور به بحث سرمایه‌گذاری در استان بیان کرد: مدیران بومی استان باید از فرصت بهره گیرند و دلسوزانه برای استان کار کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کردستان از معرفی پنج حوزه اصلی سرمایه‌گذاری استان در همایش یاد شده خبر داد و افزود: یکی از محورهای این همایش ورود فناوری به بخش کشاورزی استان است لذا در تمامی محورها باید دستگاه‌های متولی باید نحوه اجرا را به طور ویژه مدنظر قرار دهند.