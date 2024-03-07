رایزنی با قطر و عمان در حوزه سلامت/ توسعه گردشگری سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین نیکنام دستیار ویژه وزیر بهداشت، در حاشیه نخستین همایش پوشش همگانی سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع با عبدالطیف عبدالله مدیرکل امور بین الملل وزارت بهداشت دولت قطر دیدار و در زمینه گسترش همکاری در حوزه سلامت به بحث و گفتگو پرداختند.
وی در این دیدار، ضمن معرفی توانمندی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در حوزههای مختلف سلامت، آمادگی ایران را به منظور گسترش همکاری با کشور قطر اعلام کرد.
عبدالطیف، نیز در ادامه ضمن قدردانی از مسئولین وزارت بهداشت ایران برای دعوت از ایشان جهت شرکت در نخستین همایش پوشش همگانی سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، خاطرنشان کرد: در این همایش مطالب بسیار جدید و ارزندهای در زمینه مراقبتهای بهداشتی اولیه ارائه شد.
وی گفت: ایران یکی از کشورهای پیشرو در حوزه سلامت در سطح منطقه بوده و ما علاقه مند به گسترش همکاری با وزارت بهداشت ایران هستیم.
گسترش همکاری ایران و عمان در حوزه سلامت
در حاشیه برگزاری نخستین همایش بین المللی پوشش همگانی سلامت و ادامه این دیدارها، دستیار ویژه وزیر بهداشت، همچنین با خانم خلود الفرجیه مدیرکل بهداشت عمومی وزارت بهداشت کشور عمان دیدار و در زمینه گسترش همکاریها در حوزه سلامت به خصوص حوزه بهداشت و پیشگیری، به گفتگو پرداختند.
نیکنام، ضمن معرفی توانمندیهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزههای دارو و تجهیزات پزشکی، آموزش، پژوهش و درمان، آمادگی این وزارتخانه را جهت همکاری و انتقال تجارب موفق کشورمان به وزارت بهداشت عمان اعلام کرد.
وی افزود: در حال حاضر تعداد زیادی از گردشگران سلامت عمانی به ایران سفر میکنند که خوشبختانه این تعداد رو به افزایش است.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری نزدیک و تعیین رایزن سلامت توسط دو کشور، حوزه گردشگری سلامت خصوصاً در حوزه بیمه سلامت، سر و سامان بیشتری یابد.
نیکنام با بیان اینکه در ایران داروهای با کیفیت و با قیمت مناسبی تولید میشود، ادامه داد: ایران ۹۷ درصد از داروهای مورد نیاز خود را در داخل کشور تولید میکند و ۴۰ درصد از تجهیزات پزشکی موردنیاز نیز در ایران تولید میشود.
دستیار ویژه وزیر بهداشت گفت: همچنین ظرفیتهای بسیار مناسبی به منظور همکاری دانشگاهی و پذیرش دانشجو و انجام تحقیقات مشترک در ایران وجود دارد.
نیکنام با اشاره به دیدار وزرای بهداشت ایران و عمان در سال ۱۴۰۱، بر ضرورت تشکیل کمیتهای مشترک بین دو کشور برای گسترش همکاریها در حوزه سلامت، تاکید کرد.
در ادامه این دیدار، خانم خلود الفرجیه، با بیان اینکه موضوع مراقبتهای بهداشتی اولیه، موضوعی بسیار مهم است، افزود: ایران یکی از بهترین کشورهای منطقه در این حوزه است.
وی ادامه داد: نمایشگاه جانبی این همایش نشان داد که ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به پیشرفتهای قابل توجهی دست یافته است.
وی خاطرنشان کرد: گزارش این سفر و این ملاقات را به وزیر بهداشت سلطنت عمان تحویل خواهم داد و ضرورت گسترش همکاری بین دو کشور را مورد تاکید قرار خواهم داد.
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