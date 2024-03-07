برگزاری ۶۴۳۰ یادواره شهید در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسن شاهوار پور عصر امروز پنجشنبه در اجلاسیه ۲۴ هزار شهید خوزستان تاکید کرد: مردم خوزستان در دوران دفاع مقدس حماسه آفریدند.

وی افزود: خوزستان سرزمین مقاومت، ایستادگی و پایداری است و فرزندان این سرزمین قهرمان در دفاع مقدس حماسه‌ها خلق کردند.

فرمانده سپاه خوزستان با تجلیل از مقام والای شهدای گرانقدر خوزستان گفت: کنگره ملی ۲۴ هزار شهید خوزستان با حمایت و همراهی مردم، مسؤولان و دستگاه‌های مختلف اجرایی، واحدهای صنعتی، تولیدی و بخش خصوصی برگزار شده است.

سردار شاهوارپور بیان کرد: از جمله کارهای انجام شده برای برگزاری کنگره ملی شهدای خوزستان تشکیل ۲۵ کمیته تخصصی، برگزاری ۶ هزار و ۴۳۰ یادواره، چاپ و انتشار ۲۰۰ کتاب، شناسایی هفت میلیون سند در دوران دفاع مقدس، چاپ عکس پنج هزار شهید بر روی تابلو فرش و تقدیم به خانواده‌های شهدا، ساخت چهار فیلم و یک هزار مستند، کلیپ نماهنگ، پویانمایی، اجرای نمایش بزرگ آستان عشق و دیوارنگاره از تصاویر شهدای خوزستان است.