۸ نفر در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در کاشان دستگیر شدند

سرهنگ ایرج کاکاوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با رویکرد محله محور در کاشان با موفقیت انجام شد.

وی ابراز کرد: این طرح با هدف پاکسازی نقاط جرم خیز و آلوده و دستگیری سارقان و برخورد باخرده فروشان موادمخدر در حوزه استحفاظی شهرستان کاشان به اجرا گذاشته شد.

فرمانده انتظامی کاشان تصریح کرد: در راستای اجرای این طرح ماموران انتظامی پس از کسب دستور از مقام محترم قضایی و با انجام اقدامات هوشمندانه پلیسی موفق به شناسایی و دستگیری هشت نفر شامل دو نفر خرده فروش مواد مخدر، دو نفر سارق و دو نفر معتاد متجاهر و دو نفر محکوم متواری شدند.

وی خاطرنشان کرد: انواع مواد مخدر و سه فقره سرقت کشف و سه دستگاه وسیله نقلیه توقیف و دو واحد صنفی متخلف نیز پلمب شد.

سرهنگ کاکاوند درپایان مهمترین هدف اجرای این طرح‌ها را افزایش نظم و آرامش و جلب رضایتمندی مردم عنوان و ضمن قدردانی از همراهی شهروندان در این راستا از آنها خواست در صورت برخورد با هرگونه موارد مشکوک مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.