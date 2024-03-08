به گزارش خبرنگار مهر، لژیونرهای فوتبال ایران در هفته‌ای که گذشت عملکردهای متفاوتی از خود به نمایش گذاشتند. صادق محرمی، سیدمجید حسینی، علیرضا جهانبخش و مهدی طارمی به دلیل مصدومیت همچنان آمادگی حضور در زمین را برای تیم‌هایشان به دست نیاورده‌اند و سامان قدوس هم فرصت بازی برای برنتفورد به دست نیاورد.

اما مهدی قایدی که در تیم الاتحاد کلبا حضور دارد و احمد نورالله‌ی که برای الوحده امارات بازی می‌کند همچون هفته‌های گذشته، روند درخشان خود را حفظ کردند.

تقابل حاج صفی و انصاری فرد در یونان

در ادامه بازی‌های هفته بیست و ششم سوپر لیگ یونان، تیم فوتبال «آاک» که برای دومین مسابقه پیاپی احسان حاج‌صفی را در ترکیب داشت برابر یاران کریم انصاری فرد در تیم آریس قرار گرفت. در دقیقه ۴۳ پاس در عمق کریم انصاری‌فرد با ضربه سر وی موجب شد جیانیناس فتفاتزیدیس در موقعیت تک به تک قرار بگیرد و با عبور از دروازه بان گل تساوی را به ثمر برساند.

کریم انصاری فرد در ابتدای نیمه دوم از زمین بیرون رفت. اما احسان حاج صفی تا پایان برای آاک بازی کرد. این دیدار در نهایت با تساوی ۳ به ۳ به پایان رسید.

میلاد محمدی

در هفته بیست و هشتم سوپرلیگ ترکیه تیم فوتبال «آدانا اسپور» میزبان «کاراگومروک» بود که این دیدار در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود آدانا اسپور به پایان رسید. میلاد محمدی ملی پوش ایرانی آدانا اسپور در این دیدار از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و به طور کامل بازی کرد. محمدی در دقیقه ۷۳ با کارت زرد داور جریمه شد.

احمد نورالله‌ی

در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال امارات تیم فوتبال الوحده میزبان الجزیره بود که این دیدار در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ به سود الوحده به پایان رسید. احمد نورالهی لژیونر ایرانی الوحده در این دیدار از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و به طور کامل بازی کرد. او که در هفته‌های اخیر عملکرد درخشانی از خود به نمایش گذاشته است در این دیدار موفق شد نخستین گل تیمش را به ثمر برساند.

تیم فوتبال الوحده همچنین در حالی در دیدار برگشت مرحله نیمه نهایی جام بانک اسلامی ابوظبی به مصاف الوصل، صدرنشین لیگ برتر امارات رفت که بازی برگشت را با نتیجه ۲ بر یک شکست خورده بود. اما الوحده در این دیدار با یک گل و یک پاس گل مهاجم ایرانی خود موفق شد در نهایت با نتیجه ۴ بر صفر الوصل را در هم بکوبد راهی دیدار نهایی شود.

مهدی قایدی

تیم فوتبال اتحاد کلباء در دیدار برگشت مرحله نیمه‌نهایی جام بانک اسلامی به مصاف العین رفت. الاتحاد که تا هفته گذشته هدایتش را فرهاد مجیدی برعهده داشت در دیدار رفت با نتیجه ۲ بر صفر از حریف خود شکست خورده بود. اما پس از برکناری مجیدی، الاتحاد موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر به برتری برسد و بازی به ضربات پنالتی کشیده شد که العین در دوئل پنالتی‌ها پیروز شد و به دیدار نهایی رسید.

مهدی قایدی در این دیدار در ترکیب تیمش حضور داشت و روی گل الاتحاد نقش مؤثری ایفا کرد.

علی کریمی

در هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال ترکیه تیم‌های فوتبال ریزه اسپور و کایسری اسپور به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۳ بر صفر به سود ریزه اسپور به پایان رسید. علی کریمی لژیونر ایرانی کایسری در این دیدار از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و در دقیقه ۶۹ تعویض شد.

علی علیپور

یاران علی علیپور در تیم ژیل ویسنته در هفته بیست‌وچهارم لیگ پرتغال در خانه کاسا پیا با تساوی بدون گل متوقف شد. در این بازی علی علیپور، مهاجم ایرانی ژیل ویسنته در ترکیب اصلی قرار نداشت و از دقیقه ۶۴ وارد زمین شد اما در حضور ۲۶ دقیقه‌ای خودش نتوانست در امر گلزنی برای تیمش گره‌گشا باشد.

سردار آزمون

تیم فوتبال رم در دور رفت مرحله یک هشتم نهایی لیگ اروپا در ورزشگاه المپیکو میزبان برایتون بود که سردار آزمون در این دیدار در لیست نفرات رم حاضر بود اما در ترکیب اصلی این تیم حضور نداشت. رم در این دیدار موفق شد با نتیجه ۴ بر صفر میهمان خود را بدرقه کند. آزمون در دقیقه ۸۸ جای بالوتلی را گرفت و ۲ دقیقه فرصت بازی به او رسید.

علی قلی زاده

در هفته بیست و سوم لیگ استراکلاسا لهستان، تیم فوتبال لخ پوزنان در حالی که علی قلی‌زاده را در فهرست و ترکیب اولیه داشت برابر راکوف رده ششمی قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر صفر شکست خورد. علی قلی‌زاده، وینگر ایرانی لخ پوزنان در شرایطی امشب هفتمین بازی فصل خود در لیگ لهستان را مثل همیشه بدون گل زده یا پاس گل پشت سر گذاشت که ۸۱ دقیقه برای تیمش بازی کرد.

الهیار صیادمنش

یاران صیادمنش که طی ۴ هفته گذشته در لیگ بلژیک یک پیروزی، یک مساوی و دو شکست داشتند، در دیدار مقابل شارلروا نتوانستند باخت دیدار اخیرشان را جبران کنند و در زمین خود مغلوب شدند. اللهیار صیادمنش هم که پس از پیوستن از هال سیتی به وسترلو در نقل و انتقالات زمستانی یک بار به عنوان یار تعویضی و ۳ بار به عنوان بازیکن اصلی حضور داشت مقابل شارلروا از دقیقه ۷۳ به میدان رفت اما نتوانست مانع از شکست تیمش شود.

سعید عزت اللهی

سعید عزت‌اللهی پس از اینکه در نقل و انتقالات زمستانی به شباب الاهلی امارات پیوست، در نخستین بازی برای این تیم مقابل عجمان ۱۱ دقیقه به میدان رفت. اما در دیدار الشباب برابر خورفکان از ابتدا در ترکیب حضور داشت و به طور کامل بازی کرد. هافبک تیم ملی ایران که انتقال خبرسازی از وایله دانمارک به شباب الاهلی داشت، در هفته پانزدهم لیگ برتر امارات برای نخستین بار جز ۱۱ نفر اصلی قرار گرفت و در میانه میدان برای کسب پیروزی سه بر صفر تیمش مقابل خورفکان عملکرد مؤثری داشت.

سعید مهری

در دور دوم مرحله قهرمانی رقابت‌های لیگ برتر قبرس، تیم فوتبال آپوئل در استادیوم خانگی خود میزبان پافوس بود و در نهایت موفق شد با یک گل از سد حریف خود عبور کند. سعید مهری لژیونر تیم آپوئل در این دیدار بازی را از روی نیمکت تماشا کرد.