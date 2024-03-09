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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۲۴

رییس مرکز مدیریت راه‎های خراسان رضوی:

جاده‌های خراسان رضوی بارانی و لغزنده است

جاده‌های خراسان رضوی بارانی و لغزنده است

مشهد- رییس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: بارش باران و مه غلیظ تردد در جاده‌ها به ویژه در نیمه شمالی استان را تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف بنی اسدی اظهار کرد: صبح شنبه بارش باران سطح جاده‌ها در قوچان، فریمان، باخرز، سرخس، مشهد، تربت جام، مه ولات را لغزنده کرده است.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان رضوی گفت: همچنین بزرگراه‌های تربت حیدریه- باغچه، باغچه- نیشابور و آزادراه مشهد- باغچه تحت تأثیر بارش‌های لغزنده گزارش شده‌اند.

وی از ترافیک روان در مسیرهای جاده‌ای استان خبر داد و بیان کرد: مه غلیظ دید افقی رانندگان در جاده تربت جام- صالح آباد در محدوده کله مل و آزادراه باغچه- مشهد را کاهش داده است.

کد مطلب 6049916

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