به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، عباسعلی مُصرزاده از تولید برق از طریق گاز حاصل از تصفیه فاضلاب خبر داد و گفت: شرکت فاضلاب شهر تهران به عنوان نخستین و تنها مجموعه‌ای در کشور است که از تصفیه فاضلاب برق تولید می‌کند.

وی ادامه داد: مدت ۱۲ سال است که یک نیروگاه ۵ مگاواتی به طور مستمر در مدار بهره‌برداری قرار دارد، برق تولید می‌کند و برق مورد نیاز تصفیه‌خانه از طریق فرآیند تصفیه فاضلاب تأمین می‌شود.

وی افزود: اگر این اقدام انجام نمی‌شد، می‌توانست همانند پالایشگاه‌ها و کارخانجاتی که دودکش دارند و برخی از آلاینده‌ها را در هوا منتشر می‌کنند، منشأ آلودگی هوا باشد. این در حالیست که علاوه بر تصفیه فاضلاب، از گاز حاصل از تصفیه خانه‌ها، برق به شکل مستمر تولید می‌شود.

مُصرزاده به افتتاح دومین نیروگاه در اوایل سال ۱۴۰۲ با حضور وزیر نیرو اشاره کرد و یادآور شد: سومین نیروگاه حاصل از تصفیه فاضلاب شهری در تصفیه‌خانه فاضلاب غرب تهران با ظرفیت اسمی٧.٢مگاوات هم اکنون آماده افتتاح است.

مدیرعامل شرکت فاضلاب شهر تهران با بیان اینکه امروز در خاورمیانه در تأمین برق تجدیدپذیر حاصل از تصفیه فاضلاب جزو کشورهای پیش رو هستیم، اظهار کرد: سومین نیروگاه آماده افتتاح علاوه بر پیشگیری از انتشار گازهای گلخانه‌ای در محیط و تأمین برق در شرایطی که بعضاً در اوج مصرف برق با کمبود برق مواجه هستیم، قادر است برق یک شهر ۱۲۰ هزار نفری را از تصفیه فاضلاب تأمین می‌کند.

مُصرزاده ادامه داد: فواید زیست محیطی ساخت این نیروگاه نیز معادل ایجاد ۳ هزار هکتار فضای سبز در شهر تهران است و چنین کارایی را برای شهر دارد، به عبارتی جذب دی اکسید کربن در کنار مزایای تأمین برق و پیشگیری از آلودگی هوا دستاورد ارزشمندی است که نیروگاه‌های بیوگاز دارد.

وی در این گفت و گو همچنین از افتتاح و بهره‌برداری هفت پروژه بزرگ فاضلاب تهران با اعتباری بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان خبر داد و افزود: این پروژه شامل بخش پایش و مانیتورینگ کنترل ساختمان، پایش و کنترل فاضلاب، ساخت بزرگترین ساختمان پست امداد فاضلاب در پایتخت، بزرگترین و سومین نیروگاه زیست توده در شهر تهران است که بخش عمده‌ای از شبکه در خطوط انتقال فاضلاب در مدار بهره‌برداری قرار گرفته و با حضور رئیس جمهور به زودی افتتاح خواهد شد.