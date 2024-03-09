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۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۰۶

معاون سوادآموزی آموزش و پرورش سمنان :

طرح سواد قرآن پایه در استان سمنان اجرایی شد

طرح سواد قرآن پایه در استان سمنان اجرایی شد

سمنان- معاون سوادآموزی آموزش و پرورش سمنان از آغاز طرح سواد قرآن پایه در استان ویژه سواد آموزان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، زینب داوودی صبح شنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه برگزاری مراسم طرح قرآنی نهضت سواد آموزی سمنان، بیان کرد: طرح سواد قرآن پایه ویژه افراد دارای سواد قرآنی و فاقد مدرک تحصیلی از امروز رسماً آغاز شد.

وی با بیان اینکه این طرح شامل تمام افراد ۱۰ تا ۶۰ سال ساکن استان سمنان می‌شود، تاکید کرد: مخاطب این طرح کسانی هستند که می‌توانند قرآن بخوانند اما سواد کلاسی و مدرسه‌ای ندارند.

معاون سواد آموزی آموزش و پرورش استان سمنان درباره نحوه مشارکت در این طرح گفت: این افراد با مراجعه به واحد سوادآموزی آموزش و پرورش شهرستان و منطقه خود، در طرح قرآنی، ثبت نام شده و مدرک تحصیلی سواد قرآنی دریافت کرده و از گروه بی‌سوادان جامعه حذف خواهند شد.

داوودی بیان کرد: در ماه رمضان در تلاش هستیم تا در محافل قرآنی و خانگی نسبت به شناسایی این افراد اقدام و آنها را معرفی کنیم تا بتوانیم در این طرح تحت پوشش قرار دهیم.

کد مطلب 6050094

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