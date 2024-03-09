  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۴۲

امیر حاتمی:

قدرت‌های ظالم جز زبان قدرت با هیچ منطقی آشنا نیستند

قدرت‌های ظالم جز زبان قدرت با هیچ منطقی آشنا نیستند

مشاور فرماندهی معظم کل قوا در امور ارتش در جهان امروز، قدرت‌های ظالم و ستمگر جز زبان قدرت با هیچ منطقی آشنا نیستند، تاکید کرد: تنها با قدرت و اقتدار ملی است که می‌توانیم از حق خود دفاع کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ حاتمی، مشاور فرماندهی معظم کل قوا در امور ارتش ضمن بازید از نمایشگاه دستاوردهای شهید سپهبد علی صیاد شیرازی هوانیروز ارتش در جمع فرماندهان، مدیران و مسئولان ارشد این نیرو با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی، شاهد رشد، بالندگی، تحریم شکنی و اقتدار هوانیروز ارتش هستیم، گفت: امروز شاهد آن هستیم که درصد آمادگی رزمی هوانیروز به نقطه بسیار مطلوبی رسیده و کارهای ابتکاری و خلاقانه ای همچون مجهز شدن به تجهیزات دید در شب و مسلح شدن به موشک های جدید و دوربرد که نیاز ضروری هوانیروز بود، به همت و اراده سلسله مراتب فرماندهی ارتش صورت گرفته است.

مشاور فرماندهی معظم کل قوا در امور ارتش افزود: کارکنان جان برکف هوانیروز همواره و در همه برهه های حساس تاریخ انقلاب، پاسدار حریم اسلام، کشور و مدافع ارزش های والای انقلاب اسلامی بوده و در آزمون‌های بزرگی همچون پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، قائله کردستان، حماسه هشت سال دفاع مقدس، عملیات غرور آفرین مرصاد، مشارکت در پروژه‌های عظیم ملی و به خصوص در بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله و.... با احساس مسئولیت مضاعف در کنار و جان‌فدای ملت بوده‌اند.

امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به نقش کارکنان هوانیروز ارتش در برقراری آرامش و امنیت کشور تصریح کرد: خلبانان، کادر فنی، ستادی و پروازی هوانیروز ثابت کردند که در هنگامه خطر و تهدید و در برقراری آرامش و امنیت کشور نقش بسزایی داشته و با ایثار و از خود گذشتگی، خدمات ارزنده خود را در طبق اخلاص گذاشته‌اند.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی به ویژه غزه ادامه داد: متاسفانه کشور های مدعی حقوق بشر، یکی پس از دیگری، قطعنامه‌های شورای امنیت را در جهت آتش بس و جلوگیری از کشتار روز افزون مردم غزه با وقاحت تمام وتو می‌کنند و با این رفتارشان هویت، صلاحیت و اعتبار خود و سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی را به تمسخر گرفته‌اند.

امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه با مرور تحولات منطقه‌ای و بین المللی به این نتیجه و باور قطعی رسیده‌ایم که در جهان امروز، قدرت‌های ظالم و ستمگر جز زبان قدرت با هیچ منطقی، آشنا نیستند، تاکید کرد: امروز فقط با قدرت و اقتدار ملی است که می‌توانیم از حق و حقوق خود و کشورمان دفاع کنیم.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بارها تاکید فرموده‌اند که تنها با «قوی شدن» می‌توانیم امنیت خود را حفظ کرده و در مسیر پیشرفت و تمدن سازی قرار گرفته و از آرمان‌های والای انقلاب و شهدای عزیز و دستاوردهای ملت بزرگ ایران اسلامی محافظت کنیم.

مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور ارتش با بیان اینکه قدرت دارای مولفه‌های متعددی است، خاطرنشان کرد: مهم ترین مولفه قدرت، مولفه نظامی است که می‌تواند از سایر مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و … محافظت کند.

امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان این ملت تصور می‌کردند با خروج مستشاران نظامی، تمامی تجهیزات و بالگردهای هوانیروز زمین گیر شده و به آهن پاره‌هایی تبدیل خواهد شد، گفت: با نفس قدسی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و بعد از آن هدایت و راهبری‌های حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و همت جوانان انقلابی و مومن، نه تنها هوانیروز در دوران انقلاب با مشکل و وقفه مواجه نشد، بلکه توانست با خودباوری، تحریم‌های ظالمانه را شکسته و با بهره گیری از علم و دانش بومی، هوانیروز را به جایگاه واقعی خود و در تراز تهدیدات احتمالی برساند.

وی با بیان اینکه بر اساس حکم تاریخ، هر کشوری که نتواند از ملت، آرمان‌ها، ارزش‌ها و مرزهای خود دفاع کند محکوم به شکست، تجاوز و نابودی است، تصریح کرد: در جنگ جهانی اول و دوم، کشور عزیزمان به دلیل ضعف و بی کفایتی حاکمان و پادشاهان بی‌لیاقت و وابسته، مورد اشغال بیگانگان و متجاوزین قرار گرفت و خسارت‌های غیر قابل جبران و بی‌شماری بر کشورمان وارد شد.

وزیر سابق دفاع با اشاره به موقعیت راهبردی ایران در منطقه غرب آسیا گفت: ایران به دلیل داشتن موقعیت راهبردی در منطقه غرب آسیا و با در اختیار داشتن منابع طبیعی سرشار و خدادادی و ظرفیت‌های بی‌نظیر ژئوپلیتیکی، همواره مورد طمع، تعدی و دست درازی ابرقدرت‌ها بوده و تاریخ ثابت کرده که هر زمان کشورمان نتوانسته به قدرت بازدارندگی برسد، آماج بی رحمانه‌ترین حملات و دشمنی‌ها قرار گرفته است.

امیر سرتیپ حاتمی نمونه بارز این بداندیشی را تجاوز رژیم بعثی عراق به کشورمان دانست و گفت: صدام جنایتکار که با حمایت‌های بی دریغ نظام استکبار قصد داشت ظرف سه روز خوزستان و ظرف یک هفته تهران را اشغال و نظام نوپای جمهوری اسلامی را سرنگون کند، در کمال ناباوری با مقاومت سلحشورانه ملت و نیروهای مسلح مقتدرمان روبرو شد و تودهنی سختی از فرزندان ایران اسلامی خورد.

مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور ارتش در پایان با اشاره به سرعت پیشرفت‌ها و تحولات فناورانه در عرصه‌های جهانی و لزوم توجه به این شتاب فزاینده گفت: امروز با مدیریت راهبردی و هوشمندانه فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی زمینی و به‌ویژه فرمانده هوانیروز ارتش، شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در ارتقای قدرت رزم و آمادگی های دفاعی ارتش و به‌خصوص هوانیروز قهرمان هستیم که از این بابت خداوند متعال را شاکر و سپاسگزاریم.

کد مطلب 6050225
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها