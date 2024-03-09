به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ حاتمی، مشاور فرماندهی معظم کل قوا در امور ارتش ضمن بازید از نمایشگاه دستاوردهای شهید سپهبد علی صیاد شیرازی هوانیروز ارتش در جمع فرماندهان، مدیران و مسئولان ارشد این نیرو با بیان اینکه به برکت انقلاب اسلامی، شاهد رشد، بالندگی، تحریم شکنی و اقتدار هوانیروز ارتش هستیم، گفت: امروز شاهد آن هستیم که درصد آمادگی رزمی هوانیروز به نقطه بسیار مطلوبی رسیده و کارهای ابتکاری و خلاقانه ای همچون مجهز شدن به تجهیزات دید در شب و مسلح شدن به موشک های جدید و دوربرد که نیاز ضروری هوانیروز بود، به همت و اراده سلسله مراتب فرماندهی ارتش صورت گرفته است.

مشاور فرماندهی معظم کل قوا در امور ارتش افزود: کارکنان جان برکف هوانیروز همواره و در همه برهه های حساس تاریخ انقلاب، پاسدار حریم اسلام، کشور و مدافع ارزش های والای انقلاب اسلامی بوده و در آزمون‌های بزرگی همچون پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، قائله کردستان، حماسه هشت سال دفاع مقدس، عملیات غرور آفرین مرصاد، مشارکت در پروژه‌های عظیم ملی و به خصوص در بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله و.... با احساس مسئولیت مضاعف در کنار و جان‌فدای ملت بوده‌اند.

امیر سرتیپ حاتمی با اشاره به نقش کارکنان هوانیروز ارتش در برقراری آرامش و امنیت کشور تصریح کرد: خلبانان، کادر فنی، ستادی و پروازی هوانیروز ثابت کردند که در هنگامه خطر و تهدید و در برقراری آرامش و امنیت کشور نقش بسزایی داشته و با ایثار و از خود گذشتگی، خدمات ارزنده خود را در طبق اخلاص گذاشته‌اند.

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی به ویژه غزه ادامه داد: متاسفانه کشور های مدعی حقوق بشر، یکی پس از دیگری، قطعنامه‌های شورای امنیت را در جهت آتش بس و جلوگیری از کشتار روز افزون مردم غزه با وقاحت تمام وتو می‌کنند و با این رفتارشان هویت، صلاحیت و اعتبار خود و سازمان ملل و سایر سازمان های بین المللی را به تمسخر گرفته‌اند.

امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه با مرور تحولات منطقه‌ای و بین المللی به این نتیجه و باور قطعی رسیده‌ایم که در جهان امروز، قدرت‌های ظالم و ستمگر جز زبان قدرت با هیچ منطقی، آشنا نیستند، تاکید کرد: امروز فقط با قدرت و اقتدار ملی است که می‌توانیم از حق و حقوق خود و کشورمان دفاع کنیم.

وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) بارها تاکید فرموده‌اند که تنها با «قوی شدن» می‌توانیم امنیت خود را حفظ کرده و در مسیر پیشرفت و تمدن سازی قرار گرفته و از آرمان‌های والای انقلاب و شهدای عزیز و دستاوردهای ملت بزرگ ایران اسلامی محافظت کنیم.

مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور ارتش با بیان اینکه قدرت دارای مولفه‌های متعددی است، خاطرنشان کرد: مهم ترین مولفه قدرت، مولفه نظامی است که می‌تواند از سایر مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و … محافظت کند.

امیر سرتیپ حاتمی با بیان اینکه با پیروزی انقلاب اسلامی، دشمنان این ملت تصور می‌کردند با خروج مستشاران نظامی، تمامی تجهیزات و بالگردهای هوانیروز زمین گیر شده و به آهن پاره‌هایی تبدیل خواهد شد، گفت: با نفس قدسی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و بعد از آن هدایت و راهبری‌های حکیمانه فرماندهی معظم کل قوا حضرت امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی) و همت جوانان انقلابی و مومن، نه تنها هوانیروز در دوران انقلاب با مشکل و وقفه مواجه نشد، بلکه توانست با خودباوری، تحریم‌های ظالمانه را شکسته و با بهره گیری از علم و دانش بومی، هوانیروز را به جایگاه واقعی خود و در تراز تهدیدات احتمالی برساند.

وی با بیان اینکه بر اساس حکم تاریخ، هر کشوری که نتواند از ملت، آرمان‌ها، ارزش‌ها و مرزهای خود دفاع کند محکوم به شکست، تجاوز و نابودی است، تصریح کرد: در جنگ جهانی اول و دوم، کشور عزیزمان به دلیل ضعف و بی کفایتی حاکمان و پادشاهان بی‌لیاقت و وابسته، مورد اشغال بیگانگان و متجاوزین قرار گرفت و خسارت‌های غیر قابل جبران و بی‌شماری بر کشورمان وارد شد.

وزیر سابق دفاع با اشاره به موقعیت راهبردی ایران در منطقه غرب آسیا گفت: ایران به دلیل داشتن موقعیت راهبردی در منطقه غرب آسیا و با در اختیار داشتن منابع طبیعی سرشار و خدادادی و ظرفیت‌های بی‌نظیر ژئوپلیتیکی، همواره مورد طمع، تعدی و دست درازی ابرقدرت‌ها بوده و تاریخ ثابت کرده که هر زمان کشورمان نتوانسته به قدرت بازدارندگی برسد، آماج بی رحمانه‌ترین حملات و دشمنی‌ها قرار گرفته است.

امیر سرتیپ حاتمی نمونه بارز این بداندیشی را تجاوز رژیم بعثی عراق به کشورمان دانست و گفت: صدام جنایتکار که با حمایت‌های بی دریغ نظام استکبار قصد داشت ظرف سه روز خوزستان و ظرف یک هفته تهران را اشغال و نظام نوپای جمهوری اسلامی را سرنگون کند، در کمال ناباوری با مقاومت سلحشورانه ملت و نیروهای مسلح مقتدرمان روبرو شد و تودهنی سختی از فرزندان ایران اسلامی خورد.

مشاور فرمانده معظم کل قوا در امور ارتش در پایان با اشاره به سرعت پیشرفت‌ها و تحولات فناورانه در عرصه‌های جهانی و لزوم توجه به این شتاب فزاینده گفت: امروز با مدیریت راهبردی و هوشمندانه فرمانده کل ارتش، فرمانده نیروی زمینی و به‌ویژه فرمانده هوانیروز ارتش، شاهد پیشرفت‌های چشمگیری در ارتقای قدرت رزم و آمادگی های دفاعی ارتش و به‌خصوص هوانیروز قهرمان هستیم که از این بابت خداوند متعال را شاکر و سپاسگزاریم.