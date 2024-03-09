عوامل موثر در افزایش قیمت استیل

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، استیل یکی از تولیدات استراتژیک صنعتی است که نوسان قیمت آن می‌تواند اثرات بسیار مهمی در بازار بسیاری محصولات و پروژه‌های صنعتی داشته باشد. به همین دلیل نیز شناخت عوامل مؤثر در افزایش قیمت استیل برای واحدهای بزرگ و کوچک صنعتی اهمیت زیادی دارد.

در این مطلب قصد داریم به بررسی عوامل مؤثر در افزایش قیمت استیل بپردازیم و درباره استنلس استیل و گریدهای آن توضیحاتی کوتاه بدهیم. پس اگر این موضوع برای شما جذابیت دارد تا انتها با ما همراه باشید.

استیل چیست؟

استیل یا فولاد ضد زنگ (Stainless steel) گروهی از آلیاژهای پایه آهن هستند که دارای عناصر آلیاژی مانند کربن، کروم، نیکل، مولیبدن، منگنز و … است. افزایش قیمت جهانی هرکدام از این عناصر آلیاژی می‌تواند یکی از عوامل مؤثر در افزایش قیمت استیل باشد.

استنلس استیل دارای ویژگی‌های فنی شاخصی مانند مقاومت بسیار خوب در برابر خوردگی، استحکام بالا، دوام و طول عمر زیاد است. این ویژگی‌ها سبب کاربرد گسترده استیل در بسیاری از صنایع می‌شود که در ادامه توضیح مختصری درباره کاربردهای استیل خواهیم داد.

چه عواملی بر قیمت استیل تأثیرگذار هستند؟

عوامل مؤثر در افزایش قیمت استیل را می‌توان از جنبه‌های مختلف بررسی کرد. یکی از موارد مهم که پیشتر به آن اشاره شد، افزایش قیمت عناصر تشکیل دهنده استیل است. یک عامل مؤثر در افزایش قیمت استیل، ترکیب شیمیایی و تکنولوژی تولید آن است.

برای تولید گریدهایی از استیل که دارای درصد کربن بسیار پایینی هستند، باید از روش‌ها و تجهیزات خاصی استفاده کرد. برای مثال قیمت ورق استیل ۳۱۶، به دلیل محتوای بسیار پایین کربن و نیاز به استفاده از کوره‌های AOD و یا VOD نسبت به برخی از گریدهای استیل بالاتر است.

قیمت بازار جهانی فولاد را می‌توان یکی از عوامل مؤثر در افزایش قیمت استیل دانست. دلایل مختلفی در سرتاسر دنیا می‌تواند در تعیین این قیمت تأثیرگذار باشد. برای مثال بروز جنگ می‌تواند منابع کشورهای تولید کننده را به اولویت‌های نظامی سوق دهد یا زنجیره تولید و توزیع را دچار اختلال سازد.

این روزها با وقوع جنگ و تنش‌های سیاسی، شاهد تغییراتی در مسیرهای لجستیک دریایی و افزایش هزینه حمل و بیمه آن هستیم. این نیز یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار بر قیمت استیل است. با افزایش هزینه حمل، واردات نیز با قیمت بالاتری انجام می‌شود که طبعاْ این عامل تأثیر مستقیمی بر قیمت استیل در بازار دارد.

همچنین افزایش تقاضا بر اثر رشد اقتصادی در گوشه و کنار جهان از دلایلی هستند که در سطح جهانی بر روی قیمت استیل تأثیرگذار است.

یکی دیگر از عوامل مؤثر در افزایش قیمت استیل در ایران، نوسانات قیمت ارز است. بدیهی است که با افزایش قیمت ارز، خرید و فروش استیل نیز با قیمت بالاتری رخ دهد. چرا که بخشی زیادی از استیل در بازار ایران از کانال واردات تأمین می‌شود. در همین راستا محدودیت موجودی برخی اقلام باعث برهم خوردن توازن عرضه و تقاضا می‌شود و به طور مستقیم قیمت استیل را به صورت مقطعی تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کاربردهای استیل

استیل از پرکاربردترین آلیاژهای فلزی مورد استفاده در صنایع مختلف است. از ساخت و ساز گرفته، تا صنایع غذایی و بهداشتی، شیمیایی و نفت و گاز، ردپای استیل دیده می‌شود. هر گرید از استیل می‌تواند ویژگی‌های خاصی را در اختیار شما قرار دهد.

ویژگی‌های گریدهای استیل که کاربرد آنها را در موارد خاص ضروری می‌سازد نیز یکی از عوامل مؤثر در افزایش قیمت استیل است. برخی از گریدهای استیل به طور ویژه‌ای در برابر خوردگی مقاومت دارند. گریدهای آستنیتی و سوپر آستنیتی از جمله گریدهایی هستند که می‌توانند در محیط‌های خورنده مورد استفاده قرار گیرند. از این گریدها در صنایع نفت و گاز و برای طراحی سیستم انتقال مواد بسیار خورنده و حتی مواد غذایی و بهداشتی استفاده می‌شود.

در برخی از کاربری‌ها نیاز به استحکام بالا و یا سختی سطحی بالا هست. در این موارد از گریدهای استیل مارتنزیتی استفاده می‌شود. گریدهای استیل مارتنزیتی دارای درصد بالاتری از کربن هستند و به همین دلیل نیز سختی و استحکام بالاتری دارند. این گریدها به دلیل سختی بالا، قابلیت شکل پذیری ضعیفی دارند.

هرجا که نیاز به مقاومت در برابر حرارت نیز مطرح باشد گریدهایی از استیل که به استیل نسوز شهرت دارند به کار می‌روند که جزو گران قیمت‌ترین آلیاژهای استنلس استیل هستند. گریدهای خاص که کاربرد محدود دارند برخلاف گریدهای پر کاربرد نظیر ۳۰۴، کمتر وارد چرخه بازیافت می‌شوند و همین امر باعث گران‌تر شدن آنها می‌گردد.

ویژگی‌های دیگر استیل نیز مانند قابلیت شکل پذیری و جوش پذیری در صنعت اهمیت بسیار زیادی دارند. گریدهایی از استیل که دارای درصد بالایی از کربن هستند، سخت‌تر از گریدهای کم کربن جوشکاری می‌شوند. این گریدها اغلب نیاز به پیش گرم و یا پس گرم دارند. این عملیات سبب می‌شود تا احتمال ایجاد ترک در آن‌ها کمتر شود.

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سخن آخر

افزایش قیمت استیل می‌تواند بسیاری از صنایع را تحت تأثیر قرار دهد و تقریباً می‌تواند بر روی قیمت تمامی محصولات در دنیا اثر گذار باشد. علت این امر نیز کاربرد وسیع استیل در صنایع مختلف است. استیل در صنایع مختلف مانند صنایع غذایی‌، دارویی، پتروشیمی، حمل و نقل و … کاربردهای بسیار زیادی دارد.

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