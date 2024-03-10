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۲۰ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۱۶

معاون سازمان بازرسی از فرودگاه مهرآباد بازدید کرد

معاون سازمان بازرسی از فرودگاه مهرآباد بازدید کرد

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در راس یک هیئت بازرسی از فرودگاه مهرآباد تهران بازدید و با مسافران گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد اسدیان، معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در رأس یک هیئت بازرسی از ترمینال‌های فرودگاه مهرآباد تهران بازدید کرد.

معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با حضور در ترمینال‌های ۱ و ۲ فرودگاه مهرآباد در گفت‌وگوی چهره به چهره با مسافران، مشکلات و دغدغه‌های آنان را شنید و دستورهای لازم را برای رفع مشکلات صادر کرد.

اسدیان در مراجعه به دفاتر فروش بلیت مستقر در فرودگاه در جریان نرخ بلیت پروازها قرار گرفت و تاکید کرد که مصادیق گران‌فروشی بلیت و شرکت‌های متخلف به تعزیرات حکومتی معرفی شود.

معاون امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به دستورالعمل حقوق مسافر، بر رعایت آن تاکید کرد.

روان‌سازی ترافیک خودروهای محدوده ترمینال‌ها نیز یکی از موضوعات مطرح‌شده در این بازدید بود که مقرر شد از طریق دستگاه‌های ذیربط مورد پیگیری قرار بگیرد.

در این بازدید که با حضور مدیرکل فرودگاه مهرآباد و معاون هوانوردی و امور بین‌الملل سازمان هواپیمایی کشوری انجام شد، نرخ خدمات رفاهی فرودگاه مهرآباد و همچنین پارکینگ‌ها مورد بررسی قرار گرفت.

کد مطلب 6051760
علی قدمی

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