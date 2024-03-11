حتی کمی ورزش روزانه خطر سکته مغزی را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان گزارش می‌دهند افرادی که سطح فعالیت بدنی آنها کمتر از دستورالعمل‌های توصیه شده بود، همچنان در معرض خطر سکته مغزی کمتری نسبت به افرادی که ورزش نمی‌کردند، بود.

محققان گفتند در مقایسه با ورزش نکردن، بالاترین میزان ایده‌آل فعالیت بدنی خطر سکته مغزی را تا ۲۹ درصد کاهش می‌دهد.

با این حال، نتایج نشان می‌دهد که حتی فعالیت کمتر از میزان مورد نظر هم خطر را تا ۱۸ درصد کاهش می‌دهد.

محقق ارشد «رافائل اورنلو»، فوق دکتری علوم بالینی کاربردی و بیوتکنولوژی از دانشگاه اکویلا در ایتالیا، گفت: «طبق نتایج ما، تمام سطوح فعالیت بدنی در اوقات فراغت می‌تواند برای پیشگیری از سکته مغزی مفید باشد، حتی میزانی فعالیتی که در حال حاضر کم یا ناکافی عنوان می‌شوند. افراد باید تشویق شوند که حتی به میزان کم هم فعالیت بدنی داشته باشند.»

این تیم نتایج ۱۵ مطالعه قبلی را در مورد سطح فعالیت بدنی و خطر سکته مغزی، شامل بیش از ۷۵۲۰۰۰ بزرگسال که به طور متوسط بیش از یک دهه دنبال شده بودند، گرد هم آورد.

به طور کلی، محققان دریافتند که سطح متوسط فعالیت بدنی که کمتر از حد توصیه شده بود، در مقایسه با عدم ورزش، همچنان خطر سکته مغزی را بین ۲۷ تا ۲۹ درصد کاهش می‌دهد.

به گفته محققان، این اثرات مستقل از جنسیت یا سن بود. اساساً، همه می‌توانند از هر نوع فعالیت بدنی در اوقات فراغت خود، بهره مند شوند.

محققان گفتند دستورالعمل‌های بین المللی ۱۵۰ دقیقه یا بیشتر در هر هفته فعالیت بدنی با شدت متوسط یا ۷۵ دقیقه یا بیشتر فعالیت شدید را توصیه می‌کنند.

به گفته انجمن قلب آمریکا، نمونه‌هایی از فعالیت‌های با شدت متوسط شامل پیاده‌روی سریع، ایروبیک در آب، باغبانی، تنیس دو نفره و دوچرخه‌سواری معمولی است.

فعالیت‌های شدید شامل دویدن، شنا، طناب زدن، دوچرخه سواری سریع و بیل زدن در حیاط است.