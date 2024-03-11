شکست ذوب آهن مقابل لیموندیس/ مهرام پیروز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و دوم از بیست و پنجمین دوره لیگ برتر بسکتبال آقایان ایران امروز دوشنبه ۲۱ اسفند ماه با انجام ۶ دیدار برگزار شد.

در نخستین دیدار این هفته، پالایش نفت آبادان مقابل رعد پدافند هوائی مشهد به میدان رفت و با نتیجه ۸۱ بر ۶۳ به برتری رسید. در این دیدار محمد ترابی با ۱۷ امتیاز، ۲۰ ریباند، ۴ بلاک و کارایی ۳۸ بهترین بازیکن شد.

در دیگر دیدار هفته بیست و دوم، تیم‌های مهرام و صنعت مس رفسنجان به رقابت پرداختند، مهرام با نتیجه ۹۱ بر ۸۷ موفق به کسب پیروزی شد. محمد جمشیدی در این بازی با ۳۰ امتیاز، ۵ ریباند، ۵ پاس گل و کارایی ۲۷ بهترین بازیکن بود.

طبیعت تهران در آخرین بازی فصل عادی به مصاف تیم شهرداری گرگان رفت و این بازی را با نتیجه ۷۶ بر ۵۴ واگذار کرد. ارسلان کاظمی در این دیدار با ۱۴ امتیاز، ۶ ریباند، ۶ پاس گل و کارایی ۲۷ بهترین بازیکن شد.

آورتا ساری در این هفته، مهمان تیم صنعت مس کرمان بود و در این دیدار با نتیجه ۹۶ بر ۸۲ مغلوب شد. کورین هنری با ۱۱ امتیاز، ۱۵ پاس گل، ۶ ریباند و کارایی ۲۳ بهترین بازیکن این دیدار بود.

کاله مازنداران در هفته بیست و دوم میزبان تیم فولاد هرمزگان شد و با نتیجه ۹۷ بر ۸۷ به پیروزی رسید. در این دیدار جلال آقامیری با ۲۶ امتیاز، ۶ ریباند، ۲ پاس گل و کارایی ۲۶ بهترین بازیکن بود.

تیم‌های ذوب آهن اصفهان و لیموندیس شیراز در این هفته بازی کردند، لیموندیس با نتیجه ۹۱ بر ۸۹ به پیروزی رسید. سیدمهدی جعفری با ۲۰امتیاز، ۶ ریباند، ۳ پاس گل و کارایی ۲۲ بهترین بازیکن شد.