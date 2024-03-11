کشف ۱۰ تن موادمحترقه/ افزایش ۲۴ درصدی مصدومان حوادث چهارشنبه سوری

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به نزدیکی به ایام چهارشنبهسوری گفت: از ابتدای اسفند ماه تاکنون شاهد افزایش ۲۴ درصدی مصدومان و ۶۷ درصدی جانباختگان حوادث ناشی از چهارشنبهسوری بودیم. بهطوری که در این مدت ۱۰ تن جان خود را از دست دادند و ۱۰ نفر از مصدومان نیز وضعیت جسمی بسیار بدی دارند.
وی با بیان اینکه ۷۰ درصد مصدومان حوادث چهارشنبهسوری کمتر از ۱۸ سال سن دارند، اظهار کرد: نگرانی جدی برای جوانان و نوجوانان وجود دارد و از این رو تاکید میکنیم که خانوادهها حتماً در این شب در کنار فرزندان خود بوده و بر رفتار آنان نظارت کنند.
سخنگوی فراجا با اشاره به حضور و آمادهباش پلیس در چهارشنبهسوری اظهار کرد: همکاران من تا ساعات پایانی شب در کنار مردم بوده و با همکاری مردم نسبت به تأمین نظم و امنیت و مقابله با ناهنجاریها و ایجاد مزاحمت اقدام خواهند کرد. از مردم نیز میخواهیم که از انجام رفتارهای خطرناک پرهیز کنند.
منتظرالمهدی در ادامه به کشفیات مواد محترقه از سوی پلیس در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: ۱۰ هزار ۱۱۴ کیلوگرم انواع مواد محترقه و بالغ بر چهار میلیون و ۴۲۰ هزار عدد مواد قابل انفجار خطرناک در این مدت از سوی پلیس کشف شده است. همچنین تعداد قابل توجهی از فروشندگان این مواد نیز از سوی پلیس دستگیر شدهاند که برای آنان پرونده قضائی تشکیل شده و به جرمشان رسیدگی شده است.
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