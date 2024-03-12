اجرای پویش نوروزی «همراهان سفر ایمن» در البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، علی زندی‌فر از برگزاری پویش همراهان سفر ایمن برای سومین سال متوالی در استان البرز خبر داد و گفت: این پویش از ۲۶ اسفند سال جاری آغاز می‌شود و تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ ادامه دارد. مخاطبان این پویش مسافران نوروزی (رانندگان و اعضای خانواده آنها به ویژه مادران، کودکان و نوجوانان) و رانندگان خودروهای سنگین و حمل و نقل عمومی هستند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز کمک به افزایش ایمنی خودروهای شخصی و حمل و نقل عمومی، ترغیب رانندگان به توقف وسایل نقلیه در طول سفر با هدف رفع خستگی ناشی از رانندگی طولانی و ارتقای دانش عمومی جامعه در خصوص ایمنی و رفتار درست رانندگی را از مهم‌ترین اهداف برگزاری این پویش عنوان کرد.

زندی‌فر مطرح کرد: به‌کارگیری هنر در خدمت ایمنی برای ایجاد جاذبه‌های جاده‌ای و ترغیب مسافران به توقف در مسیر، کمک به آشنایی مسافران نوروزی با تمدن فرهنگ و هنر ایران، احیای نمایش‌های ایرانی به ویژه نمایش‌های آئینی سنتی بومی مقصد و احیای موسیقی ایرانی به ویژه موسیقی‌های بومی و مقامی شهر مقصد از دیگر اهداف اجرای این پویش است.

وی خاطرنشان کرد: پویش همراهان سفر ایمن با روش‌های گوناگون و با استفاده از قابلیت‌های مختلف رشته‌های هنری سعی دارد آموزش و افزایش دانش عمومی نسبت به فرهنگ صحیح رانندگی را ارتقا دهد. ایستگاه این پویش در استان البرز در مجتمع خدماتی - رفاهی بین راهی پرشین لوتوس (لاین جنوبی آزادراه کرج - قزوین کیلومتر ۳۱) جانمایی شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان البرز ادامه داد: مسافران با حضور در این مکان علاوه بر رفع خستگی می‌توانند از برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری از جمله استندآپ کمدی، نمایش عروسکی، موسیقی، گرفتن عکس یادگاری در کنار هفت‌سین، تماشای کلیپ‌های ایمنی و فیلم جاذبه‌های شهرهای ادامه مسیر بهره‌مند شوند.