به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌هایی از حمله‌های موشکی جدید خود به موضع‌های نظامی ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۵:۵۵ عصر امروز سه‌شنبه دوازدهم مارس ۲۰۲۴ موضع رویسات العلم در تپه‌های اشغالی کفرشوبا را با تسلیحات موشکی هدف قرار دادند و آن را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.

در بیانیه دیگر حزب‌الله لبنان نیز آمده است: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۶:۰۵ عصر امروز سه‌شنبه دوازدهم مارس ۲۰۲۴ موضع زبدین در مزارع اشغالی شبعا را با تسلیحات موشکی هدف قرار دادند و آن را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.

پیش از این نیز حزب‌الله لبنان از حمله به موضع‌های صهیونیستی «الجرداح»، «جل العلام»، «حدب یارین» و «برکه ریشا»، پادگان صهیونیستی «زرعیت» و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در پشت موضع صهیونیستی «جل العلام» با استفاده از موشک‌های برکان خبر داده بود.

به این ترتیب شمار عملیات‌های حزب‌الله لبنان علیه نظامیان و موضع‌های ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی در روز جاری به ۱۲ عملیات می‌رسد.