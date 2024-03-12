عملیات حزب الله در برکه ریشا+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، حزب الله لبنان صحنههای از هدف قرار دادن مرکز برکه ریشا را به نمایش گذاشت.
حزب الله در بیانیهای اعلام کرد: در راستای حمایت از ملت استوار ما در غزه و یاری مقاومت شجاع و شریف آن، رزمندگان مقاومت اسلامی امروز سه شنبه دوازدهم مارس ۲۰۲۴ مرکز تجمع نظامیان صهیونیست را در برکه ریشا با سلاح مناسب هدف قرار دادند.
با آغاز عملیات «طوفان الاقصی» توسط گروههای مقاومت فلسطین، حزبالله لبنان در راستای سرگرم کردن بخش عمدهای از نظامیان صهیونیست در شمال اراضی اشغالی و کاهش فشار بر مقاومت در غزه، اقدام به انجام عملیاتهای روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی کرده است.
عملیاتهای حزبالله درست یک روز پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی و همزمان با تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه آغاز شد.
رسانههای رژیم صهیونیستی نیز بارها اعتراف کردهاند که حزبالله در شمال سرزمینهای اشغالی فلسطین همچنان دست برتر را دارد و ارتش این رژیم در این منطقه به دام افتاده است.
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