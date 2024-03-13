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۲۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۲۹

کارگردان یزدی:

«جاده بی‌انتها» با نگاه به موضوع بی‌آبی یزد ساخته شد

«جاده بی‌انتها» با نگاه به موضوع بی‌آبی یزد ساخته شد

یزد- مهدی مرعشی یکی از کارگردانان یزدی که به تازگی فیلم جاده بی‌انتها را ساخته است، گفت: این فیلم به موضوع مهم منطقه کویری یزد یعنی بی‌آبی پرداخته است.

مهدی مرعشی در حاشیه اولین اکران خصوصی فیلم جاده بی انتها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این فیلم در پردیس سینمایی خلیج فارس در قالب هشتمین هفته فیلم و عکس یزد اکران شد.

وی بیان کرد: ایده اصلی این فیلم از یک داستان کوتاه که نوشته خودم بود، گرفته شد و قصدم این بود که فیلمی در اقلیم یزد بسازم و با استفاده از عناصر زیبایی شناختی اقلیم، به مهمترین مسئله این استان یعنی بی آبی بپردازم.

«جاده بی‌انتها» با نگاه به موضوع بی‌آبی یزد ساخته شد

سیدعلیرضا کاظمی، تهیه کننده این فیلم نیز بیان کرد: آنچه سبب حمایت و همراهی من برای ساخت این فیلم شد، محتوای آن بود که مرتبط با کمبود آب در شهر و استان من است.

وی ادامه داد: همواره سئوالم این بوده که چرا به مسئله کمبود آب نگاه واقعی نمی شود و احساس کردم این فیلم می تواند این نگاه را به سمت استان یزد جلب کند.

«جاده بی‌انتها» با نگاه به موضوع بی‌آبی یزد ساخته شد

کاظمی با بیان اینکه متاسفانه در یزد حمایت جدی از هنرمندان نمی شود، افزود: می خواستم با حضور در عرصه فیلمسازی از استعدادهای هنری که به مسائل استان می پردازند، حمایت کنم و امیدوارم این اقدام، سرآغازی برای حمایت صنعتگران استان از هنر به ویژه هنری باشد که به مسائل استان می پردازد.

کد مطلب 6054608

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