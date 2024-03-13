مهدی مرعشی در حاشیه اولین اکران خصوصی فیلم جاده بی انتها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این فیلم در پردیس سینمایی خلیج فارس در قالب هشتمین هفته فیلم و عکس یزد اکران شد.

وی بیان کرد: ایده اصلی این فیلم از یک داستان کوتاه که نوشته خودم بود، گرفته شد و قصدم این بود که فیلمی در اقلیم یزد بسازم و با استفاده از عناصر زیبایی شناختی اقلیم، به مهمترین مسئله این استان یعنی بی آبی بپردازم.

سیدعلیرضا کاظمی، تهیه کننده این فیلم نیز بیان کرد: آنچه سبب حمایت و همراهی من برای ساخت این فیلم شد، محتوای آن بود که مرتبط با کمبود آب در شهر و استان من است.

وی ادامه داد: همواره سئوالم این بوده که چرا به مسئله کمبود آب نگاه واقعی نمی شود و احساس کردم این فیلم می تواند این نگاه را به سمت استان یزد جلب کند.

کاظمی با بیان اینکه متاسفانه در یزد حمایت جدی از هنرمندان نمی شود، افزود: می خواستم با حضور در عرصه فیلمسازی از استعدادهای هنری که به مسائل استان می پردازند، حمایت کنم و امیدوارم این اقدام، سرآغازی برای حمایت صنعتگران استان از هنر به ویژه هنری باشد که به مسائل استان می پردازد.