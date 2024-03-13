به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله جدیدی را علیه ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمین‌های اشغالی به انجام رسانده است.

اداره اطلاع‌رسانی جنگی حزب‌الله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی امروز چهارشنبه سیزدهم مارس ۲۰۲۴ تجمع نظامیان دشمن اسرائیلی را در شرق موضع حانیتا با گلوله‌های توپخانه هدف قرار دادند و آنان را به صورت مستقیم مورد اصابت قرار دادند.

خبرنگار الجزیره نیز از شلیک ۶ موشک از سمت لبنان به سوی موضع صهیونیستی «رویسات العلم» واقع در تپه‌های اشغالی کفرشوبا در شمال سرزمین‌های اشغالی خبر داد.

با آغاز عملیات «طوفان الاقصی» توسط گروه‌های مقاومت فلسطین، حزب‌الله لبنان در راستای سرگرم کردن بخش عمده‌ای از نظامیان صهیونیست در شمال اراضی اشغالی و کاهش فشار بر مقاومت در غزه، اقدام به انجام عملیات‌های روزانه و سنگین علیه اهداف رژیم صهیونیستی کرده است.

عملیات‌های حزب‌الله درست یک روز پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی و همزمان با تجاوزهای رژیم صهیونیستی به نوار غزه آغاز شد.

رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز بارها اعتراف کرده‌اند که حزب‌الله در شمال سرزمین‌های اشغالی فلسطین همچنان دست برتر را دارد و ارتش این رژیم در این منطقه به دام افتاده است.