دریادار ایرانی دریافت نشان «فتح» را به فرمانده کل ارتش تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، با صدور پیامی دریافت نشان «فتح» را از محضر مبارک فرمانده معظم کل قوا و ولی امر مسلمین جهان (مدظله‌العالی)، به امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

حضور ارجمند؛ امیر سرلشکر سیدعبدالرحیم موسوی

فرمانده محترم کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

سلام علیکم

امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران، برخوردار از کارکنان مکتبی و لایق، کارآمد و جان بر کف، پای در رکاب ولی امر مسلمین و فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در مسیر تحقق و تعالی آرمان‌های بلند انقلاب شکوهمند اسلامی، مدافع ارزش‌های اسلام ناب محمدی (ص) و رهرو راه سرخ شهیدان گرانقدر، تکیه گاهی مستحکم و مطمئن در برابر توطئه‌ها و تهدیدات معاندین و بدخواهان نظام و ملت شریف و عزیز ایران اسلامی است.

مایه سرافرازی است که نقش آفرینی‌های ارزنده ارتش انقلابی در عرصه‌های مختلف خطر و حماسه با هدایت و فرماندهی مدبرانه هدایتگر حضرتعالی به ویژه در ارتقا قدرت بازدارندگی، استقرار امنیت در مرزهای گسترده ایران اسلامی، کمک‌های مخلصانه و ارزشمند به مردم شریف کشورمان در حوادث طبیعی، روحیه و انگیزه والای ولایتمداری، شهادت طلبی آحاد رزمندگان جان بر کف ارتش جمهوری اسلامی ایران، موجبات رضایتمندی فرماندهی فرزانه و حکیم کل قوا را فراهم ساخته و اینک اهدا مدال افتخارآفرین و گران‌سنگ «فتح» تبلور تجلیل از حماسه آفرینی‌های هزاران رزمنده شهید سرافراز ارتش انقلابی در مسیر تعالی انقلاب اسلامی و قدردانی از تلاش‌های مومنانه ارتشیان پا در رکاب «ولایت» است.

از این رو، اهدای نشان فتح با حکم مبارک فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنه ای عزیز (مدظله العالی) بر سینه سترگ فرمانده عالی مقام ارتش جمهوری اسلامی ایران مایه مباهات، خرسندی و افتخار است.

اینجانب از طرف خود و به نمایندگی از سربازان جان بر کف، ولایتمدار و سپیدپوشان نیروی دریایی راهبردی ارتش مکتبی و انقلابی ضمن عرض تبریک و تهنیت و با آرزوی توفیقات روزافزون؛ سربلندی حضرتعالی را در سایه توجهات حضرت ولی عصر (عجل اللّه تعالی فرجه الشریف) و در پرتو رهنمودهای هدایتگرانه مقام معظم رهبری حضرت آیت اللّه العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) در تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی و تداوم مسیر خدمت و تلاش در راستای عزت، استقلال و پیشرفت ایران را از درگاه خداوند متعال مسألت دارم.

فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

دریادار شهرام ایرانی