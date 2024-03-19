خبرگزاری مهر-گروه هنر؛ هر ساله در واپسین روزهای سال و در آستانه فرارسیدن عید نوروز، بازخوانی مهمترین تحولات و رویدادهای یک سال گذشته، در دستور کار رسانه‌ها قرار می‌گیرد. دستور کاری که در کنار جذابیت‌های ژورنالیستی، ریشه در سنت «تجربه‌اندوزی» هم می‌تواند داشته باشد.

در آستانه نوروز ۱۴۰۳ و بر اساس اصول و قواعدی که از نوروز ۹۷ در بخش «هنر» خبرگزاری مهر پایه‌ریزی شد، امسال هم قصد بازخوانی مهمترین تحولات یک سال گذشته را در همان قالب و چارچوب داریم.

تحولات عرصه‌های مختلف هنر از سینما، تئاتر و تلویزیون گرفته تا موسیقی و تجسمی در ایران طی یک سال گذشته، طبیعتاً متأثر از متغیرهای مختلفی بوده است که در نگاهی کلی می‌توان آن‌ها را در سه ضلع «هنرمند»، «مدیر» و «مخاطب» دسته‌بندی کرد؛ با این پیش‌فرض زمانی که آلبوم خاطرات هنری سال ۱۴۰۲ را ورق می‌زنیم، همچنان آثار به جا مانده از هر یک از این سه ضلع است که بیشتر به چشم می‌آید.

آثاری که هنرمندان خلق کردند، سیاست‌هایی که مدیران به اجرا درآوردند و استقبالی که مخاطبان رقم زدند در کنار یک تعامل سه‌جانبه، امروز تبدیل به خاطراتی شده‌اند که تا سال‌ها مختصات فرهنگ و هنر ایران در سال ۱۴۰۲ را با آن‌ها به یاد خواهیم آورد.

بر همین مبنا گروه هنر خبرگزاری مهر در اولین روزهای سال جدید در نظر دارد در قالب پرونده‌ای ویژه خاطرات هنری یک سال گذشته را ذیل ۲ عنوان «چهره‌های شاخص» و «رویدادهای شاخص» در هر یک از حوزه‌ها مورد بازخوانی قرار دهد.

تعدد خاطرات یک‌سال اما طبیعتاً محدود و متناسب با حجم مرسوم گزارش‌های رسانه‌ای نبود و به همین دلیل خبرنگاران حوزه‌های سینما، تئاتر، موسیقی، رادیو و تلویزیون و تجسمی خبرگزاری مهر، از میان چهره‌ها و رویدادهای متعدد، دست به انتخاب زده و به چند چهره و رویداد «شاخص» در هر حوزه پرداخته‌اند.

نکته مهم در فرآیند انتخاب این چهره‌ها و رویدادها، تمرکز بر وجوه «خبری» و نه الزاما «کیفی» و «محتوایی» است. به این معنا که چهره‌ها و رویدادهایی که قرار است در قالب سلسله گزارش‌های «هنر ۱۴۰۲ در آینه مهر» معرفی و مورد بازخوانی قرار بگیرند، الزاماً «برترین» ها نیستند و ملاک انتخاب آن‌ها گستره تأثیرگذاری‌شان (اعم از مثبت و یا منفی) در حوزه فعالیت خود بوده است.

این پرونده ویژه برای بازخوانی دستاوردها و تجربه‌های «هنر ایران» در سالی که گذشت از اولین روزهای نوروز ۱۴۰۳ تا پایان تعطیلات ادامه خواهد داشت و از فردا چهارشنبه اول فروردین ماه می‌توانید در این بازخوانی، با سرویس هنر خبرگزاری مهر همراه شوید.