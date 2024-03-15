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۲۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۵۵

یونیسف: گرسنگی نگرانی اول در سودان است

یونیسف: گرسنگی نگرانی اول در سودان است

صندوق کودکان سازمان ملل «یونیسف» هشدار داد که بحران انسانی در سودان به نقطه فاجعه بار رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، صندوق کودکان سازمان ملل «یونیسف» نسبت به گسترش دامنه پیامدهای انسانی جنگ در سودان هشدار داد.

سازمان یونیسف روز جمعه نسبت به تلفات فاجعه بار احتمالی در سودان هشدار داد و گفت که جنگ داخلی گرسنگی را در این کشور تشدید می کند.

یک مقام سازمان یونیسف گفت که جنگ وحشیانه در سودان کشور را به سمت قحطی سوق می دهد و اگر اراده سیاسی، توجه و منابع کافی برای واکنش در حال حاضر وجود نداشته باشد، باید منتظر تلفات فاجعه بار بود.

این مقام سازمان ملل، گرسنگی فراگیر در سودان، نگرانی شماره یک مردم است.

یونیسف پیشتر پیش‌بینی می‌شود که امسال بیش از ۳.۷ میلیون کودک در سودان دچار سوءتغذیه حاد شوند.

کد مطلب 6055781

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