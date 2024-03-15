مسابقات چهارجانبه بسکتبال نونهالان در «دیلم» برگزار شد

دبیر هیئت بسکتبال شهرستان دیلم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اولین دوره مسابقات بسکتبال «هیرون‌کاپ» در رده‌سنی نونهالان به مناسبت بزرگداشت زنده‌یاد پاسدار «عبدالحسین ستار پناهی» فرزند «سردار شهید ستار پناهی» به میزبانی هیئت بسکتبال شهرستان دیلم برگزار شد.

مهرداد سلیمی گفت: این مسابقات چهارجانبه به میزبانی هیأت بسکتبال شهرستان دیلم با حضور ۴ تیم از شهرستان‌های دیلم، گناوه، بهبهان و ایذه در شهر دیلم برگزار شد.

وی گفت: ۶۰ بسکتبالیست در قالب ۴ تیم «پارس ایذه»، «بازیل گناوه»، «بهبهان پلاس» و «ایران‌سازان دیلم» در این رقابت‌ها حضور داشتند.

سلیمی هدف از برگزاری این مسابقات را رشد و توسعه ورزش بسکتبال در شهرستان بیان کرد و افزود: با توجه به انتخاب نام این مسابقات (هیرون‌کاپ) در صدد هستیم این مسابقات را در سال‌های آتی با کیفیت بهتر در جنوب کشور برگزار کنیم.

در پایان این مسابقات که به صورت دوره‌ای و در ۲ روز برگزار شد تیم‌های «بازیل گناوه»، «ایران‌سازان دیلم» و «پارس ایذه» به ترتیب حائز مقام‌های اول تا سوم شدند.

در پایان با اهدا حکم قهرمانی و هدایایی از بازیکنان و مربیان حاضر در این مسابقات تجلیل شد و همچنین از خانواده مرحوم پاسدار عبدالحسین ستار پناهی تقدیر به عمل آمد.