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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۴۳

حضور گسترده نمازگزاران در نماز صبح مسجدالاقصی+ فیلم

حضور گسترده نمازگزاران در نماز صبح مسجدالاقصی+ فیلم

منابع محلی تصاویری از حضور گسترده نمازگزاران فلسطینی در مسجدالاقصی منتشر کردند.

به گزارش خبرگزاری خبرگزاری مهر، نمازگزاران فلسطینی در نماز صبح امروز در مسجد مبارک الاقصی حضوری گسترده داشتند.

این در حالی است که پلیس رژیم صهیونیستی در ماه مبارک رمضان، محدودیت‌های سخت و دشواری برای ورود فلسطینیان به مسجدالاقصی اعمال کرده است.

کد مطلب 6056083

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