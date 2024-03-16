حجت الاسلام رضا صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تقارن بهار طبیعت و بهار قرآن اظهار کرد: به همین مناسبت طرح نوروزی آرامش بهاری و ضیافت الهی به صورت همزمان در ۴۵ امامزاده و بقعه متبرکه استان یزد اجرا خواهد شد.

وی عنوان کرد: این طرح از ۲۲ اسفندماه آغاز شده و تا ۲۳ فروردین ماه می شود که در این راستا کار آماده سازی آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه و غبارروبی و عطرافشانی آنها انجام شده است.

صادقی بیان کرد: مراسم سال تحویل نیز در فضای با معنویت امامزادگان و بقاع متبرکه برگزار می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد از راه اندازی خیمه های معرفت در ۲۰ امامزاده استان خبر داد و یادآور شد: در این خیمه ها به سئوالات شرعی پاسخ داده می شود همچنین گفتمان های دینی تربیت فرزند، کودک و نوجوان، مشاوره و … با حضور مبلغان خواهر و برادر انجام می شود که ۲۲ مبلغ اعزامی و ۳۰ نفر بومی خواهند بود.

وی همچنین از ترویج و تبلیغ طرح های قرآنی «من قرآن را دوست دارم» و نیز طرح قرآنی «زندگی با آیه‌ها» خبر داد و بیان کرد: این اقدام در بقاع شاخص انجام خواهد شد.

صادقی همچنین از برگزاری مراسم جزءخوانی و محافل انس با قرآن کریم، اطعام و برپایی سفره های افطاری ساده از محل نیات موقوفات و مشارکت خیران خبر داد و گفت: در کنار اجرای برنامه های مختلف، ترویج و توسعه فرهنگ قرآن کریم و سنت حسنه وقف را در دستور کار داریم.