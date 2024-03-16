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۲۶ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۳۶

عرضه ۶ هزار و ۴۴۱ صندلی شناور دریایی/ ۱۳ مسیر مسافری دریایی مجاز

عرضه ۶ هزار و ۴۴۱ صندلی شناور دریایی/ ۱۳ مسیر مسافری دریایی مجاز

سخنگوی سفرهای دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: ۵۸ فروند شناور مسافری با ظرفیت ۶ هزار و ۴۴۱ صندلی درجا آماده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراد عفیفی‌پور سخنگوی سفرهای دریایی سازمان بنادر و دریانوردی امروز درباره آماده‌سازی ناوگان مسافری دریایی برای نوروز (۱۴۰۳)، گفت: امسال ۲۳ فروند شناور ناجی و ۴۸ فروند شناور آتش‌خوار مخصوص امداد آماده برای نوروز شده است.

وی گفت: برای نوروز امسال در حوزه مسافری ۵۸ فروند شناور مسافری با ظرفیت ۶ هزار و ۴۴۱ صندلی درجا آماده شده است.

این مسؤول در خصوص مسیرهای مجاز تصریح کرد: ۱۳ مسیر مجاز داخلی است؛ از بندر شهید حقانی بندرعباس به هرمز، لارک قشم، هنگام، ابوموسی همچنین در غرب هرمزگان از بندر چارک به جزیره کیش، از بندر لنگه به جزیره کیش و آفتاب به جزیره کیش همچنین از بندر پهل به لافت از دیگر مسیرهای دریایی مجاز است.

عفیفی‌پور ادامه داد: ۴۷ فروند لندی‌کرافت با ظرفیت هزار و ۱۳۲ دستگاه خودرو و ۹۵ شناور کاربری تفریحی آماده شده و ۶ هزار و ۷۵۱ فروند قایق تفریحی با ظرفیت ۴۱ هزار و ۶۸۰ نفر آماده شده است؛ همچنین امسال ۱۳۷۸ نفر را در دریا نجات دادیم و به ۲۷۶ نفر خدمات درمانی اعطا شد است.

کد مطلب 6056215
زهره آقاجانی

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