به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، اولین نشست کمیسیون مربیان فدراسیونهای ورزشی امروز با کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.
در این جلسه نمایندگان کمیسیون مربیان فدراسیونها به نمایندگی از سایر مربیان دغدغهها و مشکلات خود را در حضور وزیر ورزش و جوانان مطرح کردند.
وزیر ورزش و جوانان در این جلسه گفت: بنای ما بر این است تا نشستهای اینچنینی را برگزار کنیم و هدف از برگزاری نشست، گفتوگوی ۲طرفه میان ما و شماست و این گفتوگوها میتواند به پیشبرد اهداف کمک کند و امیدوارم این جلسات استمرار داشته باشد و از نقطه نظرات دوستان استفاده میکنیم.
او ادامه داد: زمانی کمیسیونها فعال میشوند که انتخابات در آن برگزار میشود و مجامع آن فعال هستند. ما اگر بهترین ورزشکاران را هم داشته باشیم و اگر مربی خوبی نداشته باشیم، ضربه میخوریم. بنا این است که از ظرفیت مربی داخلی استفاده کنیم و سیاست ما در رابطه با مربیان خارجی هم اولویت این است که در ردههای پایه از آنها بهره ببریم، البته این یک مساله مطلقی نیست و در برخی شرایط تغییراتی وجود خواهد داشت.
هاشمی افزود: آموزش را اگر از مربی جدا کنند، مثل آب راکد میماند و باید مربیان خود را با علم روز، بروزرسانی کنند و ما در این جلسه به دنبال این هستیم تا نقش مربیان در توسعه ورزش پررنگتر شود. کمیسیون مربیان و ورزشکاران از رکنهای اساسی ورزش هستند و شأن ما به خاطر وجود ورزشکاران است و این ورزشکاران به وسیله مربیان آماده میشوند.
او درخصوص تدوین دستورالعمل حق رشد در دنیای ورزش گفت: قانونی است به نام حق رشد و این در فوتبال پیگیری میشود. ما این را در کشور خودمان میتوانیم پیگیری کنیم و ما مواردی در فوتبال داشتیم که فیفا برای بازیکنان ما حق رشد در نظر گرفتند. مربیان بازیکنساز ما باید دیده شوند و این اتفاق یک روز باید عملیاتی شود.
هاشمی درخصوص شرایط و ارزش مربیان داخلی گفت: ارزش مربیان ایرانی با قراردادشان مشخص میشود و کمترین قراردادها برای مربیان ایرانی است. موفقیت ورزش کشور ما در بازیهای المپیک، مدیون مربیان ایرانی است و یکی از وظایف ورزش کشور، تقویت خودباوری میان مربیان است. پیشنهاد میکنم فیلم "پرویز خان" را تماشا کنید و این فیلم، فیلم وزارت ورزش است و خروجی این فیلم این است که ما با مربی ایرانی میتوانیم.
وزیر ورزش و جوانان گفت: وظیفهای که یک مربی برای زیرمجموعه خود دارد، بسیار مهم است. تختی به خاطر مردمدار بودنش تختی شده است و مربیان نقش مهمی در این راستا و ترویج اخلاق در ورزش را دارند و ما باید ظهور و بروزش را در ورزشکاران ببینیم.
او افزود: مربیان میتوانند در کرسیهای بینالمللی حضور داشته باشند و هرچه درجه و جایگاه یک مربی بیشتر باشد، ارزش آن بیشتر خواهد شد و ما باید این را در عرصه مورد نظر عملیاتی کنیم.
هاشمی درباره ایجاد شبکه ارتباطی میان مربیان گفت: باید بهترین مربیان ما در ردههای پایه و دیگر ردهها حضور داشته باشد و این مساله را امور باشگاهها باید در نظر بگیرد. یک شبکه ارتباطی برای مشکلات و دغدغه مربیان باید شکل بگیرد. شبکه ارتباطی مربیان در وزارتخانه باید شکل بگیرد و این همافزایی میتواند راهگشا باشد.
او در پایان اظهار کرد: کمیسیون مربیان باید از همه ظرفیتها به خوبی استفاده کند و برای اینکه مربیان داخلی ما به درجات خوب برسند، باید روحیه خودباوری آنها تقویت شود و امیدوارم شاهد حضور مربیان ایرانی در راس تیمهای ملی باشیم.
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