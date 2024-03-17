به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «تدروس آدهانوم» در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت: من به شدت نگران گزارش‌های مربوط به طرح اسرائیل مبنی بر حمله زمینی به رفح هستم. تشدید تنش‌ها در این منطقه پرجمعیت، به مرگ و درد و رنج بیشتر خواهد انجامید.

مدیر کل سازمان بهداشت جهانی گفت: برنامه ارتش اسرائیل در زمینه تخلیه این منطقه پیش از حمله، راه حلی قابل اجرا نیست،.

وی افزود: از اسرائیل می‌خواهیم به جای این کار در جهت صلح تلاش کند.

مدیر کل سازمان بهداشت جهانی تاکید کرد که افرادی که در رفح هستند، هیچ مکان امنی برای رفتن ندارند، هیچ امکانات بهداشتی کاملاً کاربردی و امنی وجود ندارد که آنها بتوانند در دیگر بخش‌های غزه به آنها دسترسی داشته باشند.

دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی روز جمعه اعلام کرد بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، برنامه‌های اقدام ارتش به منظور حمله به رفح را تائید کرده است. رفح شهری در نوار غزه و در مرز مصر است که بسیاری از غیرنظامیان فلسطینی در پی تجاوز رژیم صهیونیستی به غزه به آنجا پناه برده اند.