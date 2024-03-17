به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی جاودان گفت: این اقدام با هدف ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق محروم و صعبالعبور و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت بهداشت انجام شده است.
رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از مهمترین اهداف توسعه ناوگان حمل و نقل بهداشت و درمان استان ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق محروم و صعبالعبور، نوسازی ناوگان حمل و نقل شبکههای بهداشت و درمان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی است.
جاودان اظهار کرد: توزیع این وانتها در راستای سیاستهای وزارت بهداشت برای توسعه عدالت در سلامت و ارائه خدمات باکیفیت به مردم در مناطق محروم و صعبالعبور انجام شده است.
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