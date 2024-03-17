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۲۷ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۰۷

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عنوان کرد؛

توزیع ۱۵دستگاه وانت دوکابین بین شبکه‌های بهداشت و درمان هرمزگان

توزیع ۱۵دستگاه وانت دوکابین بین شبکه‌های بهداشت و درمان هرمزگان

بندرعباس - رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان گفت: با حمایت وزارت بهداشت ۱۵دستگاه وانت دو کابین به شبکه‌های بهداشت و درمان جهت بهره برداری در مناطق صعب‌العبور، دورافتاده و کوهستانی اختصاص یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی جاودان گفت: این اقدام با هدف ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق محروم و صعب‌العبور و با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت بهداشت انجام شده است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از مهمترین اهداف توسعه ناوگان حمل و نقل بهداشت و درمان استان ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق محروم و صعب‌العبور، نوسازی ناوگان حمل و نقل شبکه‌های بهداشت و درمان و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بهداشتی و درمانی است.

جاودان اظهار کرد: توزیع این وانت‌ها در راستای سیاست‌های وزارت بهداشت برای توسعه عدالت در سلامت و ارائه خدمات باکیفیت به مردم در مناطق محروم و صعب‌العبور انجام شده است.

کد مطلب 6057630

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