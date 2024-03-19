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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۰۸

ریزش کوه جاده کرج - چالوس را بست

ریزش کوه جاده کرج - چالوس را بست

کرج- رییس پلیس راه استان البرز گفت: جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال به علت ریزش کوه تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیمان کرمی گفت: جاده کرج - چالوس و آزادراه تهران - شمال به علت ریزش کوه تا اطلاع ثانوی مسدود شد.

رئیس پلیس راه استان البرز بیان کرد: این ریزش در محدوده سیاه بیشه در استان مازندران رخ داده و تردد در این مسیر تا اطلاع ثانوی ممنوع است.

وی تاکید کرد: مسافرانی که قصد سفر از جاده چالوس را دارند می‌توانند از محورهای جایگزین برای سفر به استان مازندران استفاده کنند.

سرهنگ کرمی با اشاره به اینکه اکنون تردد تا دهانه جنوبی تونل کندوان میسر است، از عموم مردم خواست به هیچ عنوان اصرار به ورود در این جاده را نداشته باشند چراکه پلیس اجازه تردد نخواهد داد.

کد مطلب 6058531

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