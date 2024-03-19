محور کندوان یکطرفه شد/ ترافیک در هراز

سرگرد محمد احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محور کندوان که دوشنبه شب براثر ریزش کوه در محدوده سیاه بیشه مسدود شده بود، صبح امروز بازگشایی شد.
وی افزود: این محور از دقایقی قبل به سمت شمال برای تخلیه بار ترافیکی یکطرفه شده است.
طبق اعلام مرکز مدیریت راههای مازندران در حال حاضر وضعیت تردد در محور هراز محدوده لاسم سنگین و دیگر محورهای عادی و روان است. همچنین از نظر جوی نیز مداخله خاصی مشاهده نمیشود.
طبق آمار میراث فرهنگی تاکنون بیش از ۲.۲ میلیون مسافر نوروزی در استان مازندران اقامت کردند.
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