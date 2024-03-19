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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۳۶

فرمانده پلیس راه کندوان:

محور کندوان یکطرفه شد/ ترافیک در هراز

محور کندوان یکطرفه شد/ ترافیک در هراز

چالوس- فرمانده پلیس راه کندوان از انسداد و یکطرفه شدن این محور برای تخلیه بار ترافیکی خبر داد.

سرگرد محمد احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه محور کندوان که دوشنبه شب براثر ریزش کوه در محدوده سیاه بیشه مسدود شده بود، صبح امروز بازگشایی شد.

وی افزود: این محور از دقایقی قبل به سمت شمال برای تخلیه بار ترافیکی یکطرفه شده است.

طبق اعلام مرکز مدیریت راه‌های مازندران در حال حاضر وضعیت تردد در محور هراز محدوده لاسم سنگین و دیگر محورهای عادی و روان است. همچنین از نظر جوی نیز مداخله خاصی مشاهده نمی‌شود.

طبق آمار میراث فرهنگی تاکنون بیش از ۲.۲ میلیون مسافر نوروزی در استان مازندران اقامت کردند.

کد مطلب 6058534

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