کاهش ۱۰ درصدی تورم نقطه به نقطه مسکن در شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش جدید مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه به نقطه آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران از ۴۶.۵ درصد در دی ماه امسال به ۳۶.۴ درصد در بهمن رسیده که کاهش ۱۰ واحد درصدی طی یک ماه را نشان می‌دهد.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در بهمن ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه قیمت آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٣٦, ٤ درصد رسیده است. تورم نقطه به نقطه این ماه در مقایسه با ماه قبل (٤٦.٥ درصد) ١٠.١ واحد درصد کاهش داشته است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به شاخص دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه بهمن ماه ١٤٠٢ آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به عدد ٧٧, ٨ درصد رسیده است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (٨٢.٨ درصد)، ۵ واحد درصد کاهش داشته است.