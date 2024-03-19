به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالرضا رخشان امروز سه‌شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: باهدف پیشگیری از وقوع جرایم به‌خصوص سرقت در ایام تعطیلات سال نو و به‌منظور ارتقا امنیت و احساس امنیت در بین شهروندان طرح‌های ویژه انتظامی و ترافیکی در دستور کار انتظامی استان قرار دارد.

وی افزود: در همین راستا، هرگونه جابه‌جایی اسباب و اثاثیه منزل در ایام تعطیلات سال نو از محدوده زمانی اول نوروز تا پایان تعطیلات و ۱۳ فروردین می‌بایست با تأییدیه کلانتری و مراکز انتظامی محل باشد، در غیر این صورت پلیس از این اقدام آنها جلوگیری خواهد کرد.

رئیس پلیس آگاهی لرستان، بر رعایت هشدارها و توصیه‌های پلیس و نکات ایمنی و حفاظتی از سوی عموم مردم تأکید کرد و گفت: بسیاری از سرقت‌ها به دلیل سهل‌انگاری مال‌باختگان به این مسائل اتفاق می‌افتد.

سرهنگ رخشان با اشاره به اینکه ایام نوروز و خالی بودن منازل به دلیل دید و بازدیدهای مردم فرصت برای سارقان در راستای اعمال مجرمانه فراهم می‌کند از مردم خواست که درصورتی‌که قصد اسباب‌کشی دارند حتماً با کلانتری محل هماهنگ شوند و با رعایت نکات ایمنی مانند استفاده از تجهیزات و قفل‌های ایمنی، صورت‌برداری از لوازم منزل و رعایت مسائل ایمنی دیگر زمینه وقوع سرقت را کاهش دهند.