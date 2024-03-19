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۲۹ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۵۴

ثبت قرارداد اجاره فقط در سامانه خودنویس از سال ۱۴۰۳

ثبت قرارداد اجاره فقط در سامانه خودنویس از سال ۱۴۰۳

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: قرارداد اجاره از سال آینده فقط در سامانه خودنویس ثبت می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی عباسی معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی‌، گفت: تا پایان امسال به طور کامل سامانه خودنویس را جایگزین سامانه قدیمی سامانه املاک و مستغلات می‌کنیم. تا کنون بیش از ۱۰۷ هزار قرارداد اجاره برای دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه خودنویس ثبت شده که قابل استعلا مگیری است.

عباسی افزود: ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن تکلیفی را برای ما مشخص کرده است تا مالکین و مستاجرین به طور مستقیم قرار دادهای اجاره، خرید و فروش و پیش فروش خود را در سامانه یا پلتفرم و سکوی خودنویس ثبت و کد رهگیری دریافت کنند.

وی درباره نگرانی مشاورین املاک برای دریافت حق الزحمه گفت: جای نگرانی نیست مشاوران املاکی که در به هم رسانی موجر و مستأجر نقش ایفا می‌کنند می‌توانند از سامانه خودنویس استفاده، و حق‌الزحمه خود را دریافت کنند.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: اگر مشاوران املاک از طریق سامانه خودنویس اقدام کنند تا حق الزحمه خود را دریافت نکنند درخواست موجر و مستأجر را تأیید نمی‌کنند و از طرفی حق الزحمه مشاوران در قرارداد اجاره درج شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: در سامانه املاک و مستغلات که نام تجاری آن خودنویس است که هم مشاورین املاک وهم موجر و مستأجر در صورتی که به توافق برسند می‌توانند درخواست خود در آن را ثبت کنند.

کد مطلب 6058833
زهره آقاجانی

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