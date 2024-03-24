درختان کنار جاده آلودگی هوا را کاهش می دهند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، «رابی گرینوالد»، محقق ارشد از دانشگاه ایالتی جورجیا، در بیانیه خبری دانشگاه گفت: «کاشت درختان فوایدی را به همراه دارد که فراتر از زیبایی شناسی است. اما نباید این تصور ایجاد شود که ما می‌توانیم همه مشکلات مربوط به آلایندگی وسایل نقلیه موتوری را به سادگی با کاشت درخت حل کنیم.»

گرینوالد، کیفیت هوا را در امتداد پنج بزرگراه در منطقه آتلانتا نمونه برداری کرد.

هنگامی که هوا در مکان‌هایی با پوشش گیاهی طبیعی یا زینتی با هوای مناطق مشابه بدون پوشش گیاهی مقایسه شد، نتایج واضح بود: سطح دوده ۳۷٪ کمتر و ذرات بسیار ریز ۷٪ کمتر بود.

گرینوالد تاکید کرد: «با این حال، پوشش گیاهی باعث کاهش انتشار دی اکسید کربن خطرناک یا آلودگی اُزن نمی‌شود.»

وی گفت: «درختان و بوته‌های کنار جاده‌ها مشکل آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه موتوری را حل نمی‌کنند، اما می‌توانند به کاهش شدت مشکل کمک کنند.»

به گفته محققان، دود اگزوز ناشی از وسایل نقلیه موتوری با آسم، برونشیت مزمن، سرطان ریه و حملات قلبی مرتبط است.

پوشش گیاهی کنار جاده به طرق مختلف آلاینده‌ها را از هوا بیرون می‌کشد. به عنوان مثال، سطح وسیعی را فراهم می‌کند تا ذرات ریز معلق در هوا بر روی آنها فرود آیند.

تحقیقات قبلی نقشی را که پوشش گیاهی کنار جاده می‌تواند در پاکسازی هوا در طول زمان ایفا کند، بررسی کرده است. محققان از مدلی استفاده کردند که عواملی مانند جهت باد، حجم ترافیک و نزدیکی به بزرگراه را در نظر گرفت.