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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۲:۵۵

تامین مالی ۲.۶ همتی شرکت‌های کوچک از بازار سهام در ۱۴۰۲

تامین مالی ۲.۶ همتی شرکت‌های کوچک از بازار سهام در ۱۴۰۲

تامین مالی شرکت‌های کوچک از بازار سهام در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ به ۲ هزار و ۶۵۱ میلیارد تومان رسید که این عدد نشان دهنده رشد ۳۲۳ درصدی تأمین مالی جمعی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طبق آمار موجود تأمین مالی دولتی از طریق صکوک تا بهمن ماه ۱۴۰۲ رقمی حدود ۲۰۸ همت بود، انتشار این اوراق برای شهرداری‌ها پنج همت و شرکت‌ها ۵۲ همت بوده است.

۵۳ درصد از این رقم اوراق منتشر شده متعلق به اوراق مرابحه، ۲۸ درصد اوراق اجازه، ۱۲ درصد اوراق سلف و هفت درصد مربوط به اوراق گام بوده است.

از ۲۰۸ همت اوراقی که برای دولت منتشر شد، ۵۹ درصد مربوط به اوراق مرابحه عام و ۴۱ درصد هم متعلق به اسناد خرانه اسلامی بوده است.

مجموع انتشار اوراق صکوک اجازه و مرابحه ۸۱ درصد بوده است که این آمار نشان از آن دارد که اکثر انتشار اوراق‌ها در بخش خصوصی مربوط به اوراق اجاره و مرابحه بوده است.

همچنین در سال ۱۴۰۱ رقمی بالغ بر ۶۲۴ میلیارد تومان تأمین مالی از طریق کرادفاندینگ‌ها انجام شد که این رقم در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۲ به ۲ هزار و ۶۵۱ میلیارد تومان رسید که این عدد نشان دهنده رشد ۳۲۳ درصدی تأمین مالی جمعی در سال ۱۴۰۲ بوده است.

به ترتیب صنایعی مانند ماشین‌آلات و تجهیزات با رقم ۵۰۵ میلیارد تومان، محصولات شیمیایی با عدد ۳۴۸ میلیارد تومان، محصولات دارویی با رقم ۲۲۸ میلیارد تومان، عمده فروشی با ۲۶۰ میلیارد تومان و خودرو و ساخت قطعات با ۲۱۸ میلیارد تومان بیشترین جذب سرمایه را از روش تأمین مالی جمعی داشتند.

کد مطلب 6062020
سمیه رسولی

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