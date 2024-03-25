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۶ فروردین ۱۴۰۳، ۱۳:۰۳

سردار گودرزی خبر داد؛

انهدام باند بزرگ قاچاق موادمخدر در شرق کشور

انهدام باند بزرگ قاچاق موادمخدر در شرق کشور

فرمانده مرزبانی فراجا از انهدام باند بزرگ قاچاق موادمخدر و کشف ۳.۵ تن مواد مخدر از نوع تریاک در حوزه هنگ مرزی سراوان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمدعلی گودرزی گفت: مرزداران هنگ مرزی سراوان با اشراف اطلاعاتی دقیق موفق شدند از برنامه‌ریزی سوداگران مرگ برای قاچاق محموله مواد مخدر به داخل کشور مطلع گردند.

وی افزود: مرزبانان پس از انجام یک سری اقدامات اطلاعاتی و با اجرای کمین هدفمند، توانستند با برتری آتش، سوداگران مرگ را زمین گیر کنند و ضمن دستگیری احدی از قاچاقچیان، تعداد ۲ دستگاه خودرو، مقادیر زیادی سلاح و مهمات جنگی و بیش از ۳ و نیم تن مواد مخدر از نوع تریاک را کشف کنند.

فرمانده مرزبانی انتظامی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات و مجاهدت‌های مرزبانان، بیان داشت: مرزهای ایران اسلامی با زحمات و حضور شبانه‌روزی مرزبانان و با همکاری سایر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و با حمایت‌های همیشگی مرزنشینان غیور از امنیت و آرامش برخوردار است.

کد مطلب 6062060

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