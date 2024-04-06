طرح جلسات خانگی قرآن کریم در بروجن معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح جلسات خانگی قرآن کریم با هدف ترویج معارف قرآن کریم در میان خانواده‌ها به همت فعالان قرآنی در نقاط مختلف کشور در حال اجراست.

شهرستان بروجن در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۳ یکی از نقاطی است که طرح جلسات خانگی قرآن کریم و پویش ستاره‌های زمین در این شهرستان با تلاش جوانان قرآنی با جدیت در حال پیگیری است.

یکی از اقدامات ویژه این جوانان برپایی نمایشگاهی در حاشیه نماز جمعه بروجن و تبلیغ چهره به چهره در راستای توسعه فرهنگ جلسات خانگی قرآن کریم بوده است که مورد استقبال مردم و مسئولان این شهرستان قرار گرفته است.