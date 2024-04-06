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۱۸ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۱۳

طرح جلسات خانگی قرآن کریم در بروجن معرفی شد

طرح جلسات خانگی قرآن کریم در بروجن معرفی شد

فعالان قرآنی پویش ستاره‌های زمین با برپایی نمایشگاهی در حاشیه نماز جمعه بروجن، این پویش و طرح جلسات خانگی قرآن کریم را به مردم و مسوولان معرفی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، طرح جلسات خانگی قرآن کریم با هدف ترویج معارف قرآن کریم در میان خانواده‌ها به همت فعالان قرآنی در نقاط مختلف کشور در حال اجراست.

شهرستان بروجن در ماه مبارک رمضان ۱۴۰۳ یکی از نقاطی است که طرح جلسات خانگی قرآن کریم و پویش ستاره‌های زمین در این شهرستان با تلاش جوانان قرآنی با جدیت در حال پیگیری است.

یکی از اقدامات ویژه این جوانان برپایی نمایشگاهی در حاشیه نماز جمعه بروجن و تبلیغ چهره به چهره در راستای توسعه فرهنگ جلسات خانگی قرآن کریم بوده است که مورد استقبال مردم و مسئولان این شهرستان قرار گرفته است.

طرح جلسات خانگی قرآن کریم در بروجن معرفی شد

طرح جلسات خانگی قرآن کریم در بروجن معرفی شد

کد مطلب 6062508

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