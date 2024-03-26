تل آویو به عمد در حال وقت کشی در مذاکرات آتش بس است

به گزارش خبرگزاری مهر، «غازی حمد»، عضو دفتر سیاسی حماس در غزه در سخنانی با اشاره به مذاکرات جاری درباره آتش بس به المیادین گفته است که هیچ پیشرفتی در مذاکرات وجود ندارد و موضع اسرائیل اصرار بر ناسازگاری است.

حمد به المیادین گفت: واضح است که اشغالگران با وجود همه مواضع و مخالفت‌های بین المللی می‌خواهند جنگ را ادامه دهند، به همین دلیل اشغالگران مذاکرات را جدی نمی‌گیرند و برای به دست آوردن زمان، مذاکرات را متوقف می‌کنند، هرچند درب اصلی توافق همچنان بسته است، زیرا اشغالگران ایده دستیابی به توافق را رد می‌کنند.

حمد در ادامه تاکید کرد: «اسراییل» هنوز به این سوال درباره آمادگی خود برای توافقی که منجر به آتش بس شود، پاسخی نداده است و در واقع تل آویو بازی کثیف و گمراه کننده با میانجی‌ها انجام می‌دهد تا بگوید در حال مذاکره است، اما واقعیت چیز دیگری است. هر بار به نظر می‌رسد که طرف اسرائیلی هیچ تصمیمی ندارد و بدون موضع مشخص در حال مذاکره است و این سیاست نتانیاهو است که به وقت کشی در مذاکرات ادامه دهد.

غازی حمد در عین حال افزود: رهبری اشغالگران متوهم است و نمی‌تواند به اهداف خود در غزه دست یابد، زیرا همچنان در حال شکست در غزه است. اشغالگران چند ساعت پس از قطعنامه شورای امنیت مرتکب قتل عام شدند و اراده بین المللی را زیر پا گذاشتند.

حمد همچنین هشدار داد: بعید نیست که اشغالگران تجاوز گسترده ای به رفح انجام دهند و برای جلوگیری از این امر باید فشارهای بین المللی بر اشغالگران وارد شود.

از سوی دیگر وب سایت آمریکایی پولیتیکو در گزارشی به اظهار نظر مقامات آمریکایی درباره واکنش رژیم صهیونیستی به قطعنامه آتش بس شورای امنیت پرداخته و در این ارتباط به نقل از سناتور کریس مورفی از سنای آمریکا نوشته است: «ما معتقد نیستیم که اسرائیل به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متعهد باشد.»

به گفته کریس مورفی، آمریکا بعد از این نبایستی سلاح‌های بیشتری را به اسرائیل بدهد، مگر اینکه در ارسال کمک به غزه پیشرفتی حاصل شود. این سناتور آمریکایی در واقع خواستار مشروط شدن ارسال سلاح به اسرائیل به شرط ارسال کمک به غزه شده است.

ساعاتی پیش نیز، یک منبع ویژه در مقاومت فلسطین به جزئیات مذاکرات غیرمستقیم نیروهای مقاومت و تل آویو پرداخته و در این ارتباط گفت: «با وجود وضعیت دشوار مذاکرات و رد هر آنچه از سوی اسرائیل ارائه شده است، مذاکرات همچنان ادامه دارد.»

به گفته این منبع فلسطینی، رژیم صهیونیستی با وجود همه انعطاف‌پذیری‌هایی که حماس به‌ویژه در موضوع زندانیان نشان داد، در زمینه تعداد زندانیان به عنوان حسن نیت، پاسخ خود را به حداقل تعداد رسانده است.

این منبع به المیادین گفت که رژیم صهیونیستی پیشنهادی ارائه کرد که شامل انتقال آوارگان به چادرها در منطقه شمالی تحت نظارت سازمان ملل است و این پیشنهاد از سوی حماس رد شد، چون حماس و مقاومت بر بازگشت آوارگان به خانه‌هایشان اصرار دارند، حتی اگر نابود شوند.

این منبع آگاه افزود: اسرائیل پیشنهادی برای بازگشت تدریجی و مشروط زنان، کودکان و سالمندان آواره ارائه کرد و این تعداد از ۶۰ هزار آواره بیشتر نبود، در حالی که تعداد آوارگان از ۸۰۰ هزار نفر فراتر می‌رود.

این منبع به المیادین گفت: «اسراییل» به آتش بس اشاره نکرده و پیشنهاد روشنی درباره عقب نشینی از مناطق شلوغ ارائه نکرده است. واضح است که اشغالگران به دنبال تثبیت حضور خود در کل شمال، مرکز، شرق و جنوب نوار غزه هستند. حماس و مقاومت اصرار دارند نقشه‌ها را ببینند و این نقشه‌ها شامل عقب نشینی کامل اسرائیل از نوار غزه باشد. حماس بر بازگشت آژانس امداد رسانی آنروا به شهر غزه و شمال اصرار دارد و اسرائیل امتناع می‌کند.