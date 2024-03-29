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۱۰ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۰۱

امام جمعه پاکدشت:

طرح مردمی‌سازی مسکن با مشارکت مردم اجرا شود

طرح مردمی‌سازی مسکن با مشارکت مردم اجرا شود

پاکدشت- امام جمعه پاکدشت با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های احداث مسکن، گفت: طرح مردمی‌سازی مسکن با مشارکت مردم اجرا شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار در خطبه‌های نمازجمعه پاکدشت، با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) روز قدس را روز حمایت از مظلوم و فریاد علیه ظالم قرار داد، اظهار کرد: در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان همه مسلمانان و آزادی‌خواهان علیه غده سرطانی و رژیم کودک‌کش و جعلی صهیونیستی فریاد ظلم‌ستیزی سر می‌دهند.

جوکار گفت: روز قدس امسال در فضایی آکنده از ظلم بی‌حد و وحشی‌گری رژیم صهیونیستی در حالی برگزار می‌شود که طی ۶ ماه حدود ۳۳ هزار انسان به خاک و خون کشیده شده‌اند و این حقیقت حقوق بشر از نگاه رژیم ضد بشر صهیونیستی است.

امام جمعه پاکدشت بیان کرد: همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان در راهپیمایی روز قدس را برای تجلیل از صبر و مقاومت مردم غزه دانست و افزود: به میدان می‌آئیم تا از این مقاومت مؤمنانه مردم مظلوم فلسطین که مقاوم‌تر از همیشه در مقابل دشمن ایستاده‌اند، تجلیل شود و این ایستادگی از انقلاب اسلامی صادر شده و آن را از استقامت نبوی، مقاومت علوی و حماسه حسینی آموخته‌ایم.

وی عنوان کرد: شب قدر شب رحمت و مغفرت و آمرزش گناهان و آغاز فصل جدیدی از زندگی برای مؤمنان است، همانگونه که رهبر معظم انقلاب از شب‌های قدر به عنوان قله ماه مبارک رمضان یاد کرده‌اند.

خطیب نماز جمعه پاکدشت افزود: نمایندگان در فصل جدید خدمت مقررات دست و پاگیر در مسیر عرصه تولید را اصلاح کنند، با قاچاق به عنوان سم مهلک برای اقتصاد کشور است مبارزه و از واردات بی‌رویه و کمرشکن برای تولید جلوگیری شود، فساد مالی و ویژه‌خواری‌ها جمع و معافیت‌های مالی برای تولیدکنندگان و صنعتگران به عنوان مجاهدان تولید اعمال شود، مالیات را از دانه‌درشت‌ها بگیرید.

وی با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های احداث مسکن، خاطرنشان کرد: باید مسکن با طرح مردمی‌سازی مسکن و مشارکت آن‌ها اتفاق بیفتد.

کد مطلب 6064953

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