به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا جوکار در خطبه‌های نمازجمعه پاکدشت، با اشاره به اینکه امام خمینی (ره) روز قدس را روز حمایت از مظلوم و فریاد علیه ظالم قرار داد، اظهار کرد: در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان همه مسلمانان و آزادی‌خواهان علیه غده سرطانی و رژیم کودک‌کش و جعلی صهیونیستی فریاد ظلم‌ستیزی سر می‌دهند.

جوکار گفت: روز قدس امسال در فضایی آکنده از ظلم بی‌حد و وحشی‌گری رژیم صهیونیستی در حالی برگزار می‌شود که طی ۶ ماه حدود ۳۳ هزار انسان به خاک و خون کشیده شده‌اند و این حقیقت حقوق بشر از نگاه رژیم ضد بشر صهیونیستی است.

امام جمعه پاکدشت بیان کرد: همه مسلمانان و آزادی‌خواهان جهان در راهپیمایی روز قدس را برای تجلیل از صبر و مقاومت مردم غزه دانست و افزود: به میدان می‌آئیم تا از این مقاومت مؤمنانه مردم مظلوم فلسطین که مقاوم‌تر از همیشه در مقابل دشمن ایستاده‌اند، تجلیل شود و این ایستادگی از انقلاب اسلامی صادر شده و آن را از استقامت نبوی، مقاومت علوی و حماسه حسینی آموخته‌ایم.

وی عنوان کرد: شب قدر شب رحمت و مغفرت و آمرزش گناهان و آغاز فصل جدیدی از زندگی برای مؤمنان است، همانگونه که رهبر معظم انقلاب از شب‌های قدر به عنوان قله ماه مبارک رمضان یاد کرده‌اند.

خطیب نماز جمعه پاکدشت افزود: نمایندگان در فصل جدید خدمت مقررات دست و پاگیر در مسیر عرصه تولید را اصلاح کنند، با قاچاق به عنوان سم مهلک برای اقتصاد کشور است مبارزه و از واردات بی‌رویه و کمرشکن برای تولید جلوگیری شود، فساد مالی و ویژه‌خواری‌ها جمع و معافیت‌های مالی برای تولیدکنندگان و صنعتگران به عنوان مجاهدان تولید اعمال شود، مالیات را از دانه‌درشت‌ها بگیرید.

وی با انتقاد از نحوه اجرای سیاست‌های احداث مسکن، خاطرنشان کرد: باید مسکن با طرح مردمی‌سازی مسکن و مشارکت آن‌ها اتفاق بیفتد.

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