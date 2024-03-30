به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع خبری ازگروگان گیری در هلند خبر دادند.
منابع محلی اعلام کردند که چند نفر امروز در کافهای در شهرک اده در هلند به گروگان گرفته شدهاند. تعداد افراد به گروگان گرفته شده و خود مهاجمان هنوز مشخص نیست.
منابع وابسته به پلیس به تخلیه ۱۵۰ منزل در منطقهای که گروگان گیری در آن رخ داده است اشاره کردند.
منابع وابسته به پلیس هلند اعلام کردند که چندین واحد ویژه پلیس به محل حادثه، ساختمانی در مرکز شهر، اعزام شدهاند. ۱۵۰ خانه در منطقه تخلیه شده و از مردم خواسته شده از منطقه دوری کنند.
پلیس هلند هنوز در مورد انگیزه این گروگانگیری و هویت گروگانگیر اطلاعاتی فاش نکرده اما اعلام کرده است که نشانهای از تروریستی بودن حمله در حال حاضر وجود ندارد.
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