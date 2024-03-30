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۱۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۵:۰۹

سازمان غذا و دارو اعلام کرد؛

کدام داروخانه‌ها اجازه فعالیت ندارند

کدام داروخانه‌ها اجازه فعالیت ندارند

سرپرست اداره امور داروخانه ها و شرکت های پخش سازمان غذا و دارو گفت: فعالیت داروخانه بدون حضور مسئول فنی، غیر مجاز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مینا آژوغ افزود: در خصوص عدم حضور مسئول فنی در زمان تحویل دارو به مشتری و بیماران پیگیری لازم صورت می‌گیرد.

وی با تاکید بر اینکه فعالیت داروخانه‌ها بدون داشتن مسئول فنی غیر مجاز است، گفت: مسئول فنی واجد شرایط، همان دکتر داروساز است که باید در تمام ساعات فعالیت در داروخانه حضور داشته باشد.

سرپرست اداره امور داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش در مورد عرضه دارو، کنترل نهایی و صحت تحویل دارو به مشتری بر اساس نسخه پزشک، افزود: مسئول فنی حاضر در داروخانه باید کنترل نهایی دارو را انجام دهد و پاسخگوی سوالات مشتری باشد.

وی در مورد داروخانه‌هایی که بدون حضور مسئول فنی فعالیت می‌کنند، گفت: فعالیت داروخانه بدون حضور مسئول فنی غیر مجاز است و مسئول فنی واجد شرایط که همان دکتر داروساز است باید در تمام ساعت فعالیت در داروخانه حضور داشته باشد.

آژوغ افزود: هر مکانی که عرضه دارو در آن به صورت غیرقانونی و بدون مجوز ارائه شود پس از مطلع شدن و دریافت گزارش، تعطیل و متخلفان به مراجع قضائی معرفی می‌شوند تا به تخلفات آنها رسیدگی شود.

کد مطلب 6065545
حبیب احسنی پور

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