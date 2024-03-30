به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با حضور در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در تهران، ضمن تمجید از فعالیتهای قرآنی صورت گرفته در عرصههای مختلف گفت: فعالیتهای قرآنی پشتیبان ارزشی نظام محسوب میشود.
جهانگیر افزود: رهبر معظم انقلاب فرمودند: «کشور باید ده میلیون حافظ قرآن داشته باشد»، بیان ده میلیون برای آن است که از یک منظر حفظ قرآن مهم است و سوی دیگر در سایه حفظ قرآن باید به عنوان الگوی مردم، نظام و جامعه در تراز قرآن باشد.
وی ضمن اشاره به فعالیتهای صورت گرفته در حوزه قرآنی بیان کرد: برنامههای خوبی در این سالها در رابطه با اهتمام به حفظ و قرائت و شناخت ابعاد مختلف قرآن صورت گرفته، ولی به نظر میرسد همچنان جای کار دارد؛ یکی از مسائلی که باید به آن توجه ویژه شود تفاسیر قرآن است.
جهانگیر ادامه داد: فهم و تفاسیر قرآن امروزه همچنان پرداختن به این معجزه جاوید و زنده نبی اکرم اسلام تا رسیدن به جایی که مدنظر مقام معظم رهبری است فاصله دارد. اصلیترین موضوعی که میتواند به فرهنگسازی قرآنی کمک کند توجه به تفاسیر است و بر اساس تفاسیری که از قرآن میتوان گرفت و با تحولاتی که در جامعه روبرو هستیم، این تفاسیر میتواند منطبق با یافتههای بشری افقهای جدیدی را از قرآن کشف کند و به جامعه تشنه عدالت، انصاف، رحمت و گذشت و ایثار هدیه کند.
وی در انطباق تفاسیر با جامعه رو به رشد توضیح داد: انطباق تفاسیر با مسائل جامعه به این معنی نیست هر چیزی که علم میگوید آن را با قرآن هم تطبیق دهیم، منظور انسان سرگشته و حیران در زندگی و جامعه کنونی که اسیر هوسها و هواهای نفسانی است و شیطان صفتان با استفاده از فناوریهای جدید، به ویژه در فضای مجازی تبلیغات دین ستیز و ضد ارزش را به شدت دنبال میکنند؛ راه مقابله با آنها بازگشت به قرآن و سنتهای الهی است که باید تلاش کنیم از طریق این جاذبه، ارزش قرآن را در عمل و رفتار نه فقط گفتار با خانوادهها عجین کنیم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه با بیان اینکه در زندگی شاهد چند بهار هستیم و باید آنها را غنیمت شمرده و از آنها برای رشد معنوی خود و جامعه بهره ببریم پیشنهادی در خصوص گرامیداشت بهار قرآن در ماه شمسی فروردین نیز داشت و تشریح کرد: یکی از بهارهایی که باید قدر بدانیم بهار عمر است که به نظر بزرگان تا سن چهل سالگی معنا شده و هرکسی اگر توشهای از این دنیا برای خودسازی میخواهد باید تا ۴۰ سالگی آن را بگیرد و مهمترین جریان خودسازی تا این سن اتفاق میافتد. بهار دیگر بهار قرآن است که ماه مبارک رمضان را ماه بهار قرآن گفتهاند اگر چه امروزه بیشتر تاکید بر تلاوت قرآن شده حتی با قرائت یک صفحه از قرآن، اما باید عنوان کرد که؛ این نوع رجوع به قرآن برای شروع ارتباط با قرآن خوب است، ولی برای جامعهای که میخواهد در تراز قرآنی باشد کافی نیست، بلکه ماه مبارک رمضان باید ماه شناخت حقایق قرآنی از دیدگاههای مختلف باشد.
وی گفت: امروز دشمن از زبانهای مختلف تلاش میکند ارزشهای دینی را نفی کند و زیر سوال ببرد، ما هم باید با پرداختن به همه حوزههای قرآنی خصوصاً تفاسیر، با تلاشهای مذبوحانه دشمن مقابله کنیم.
جهانگیر افزود: بهار دیگر هم بهار طبیعت است که امسال با بهار قرآن قرینه شده و میتوان با یک ابتکار فروردین ماه هر سال را به عنوان بهار قرآن در ماه شمسی گرامی بداریم، یکی دیگر از بهارها بهار هم بهار الانام است که وعده تحقق دین در تمامی عرصهها داده شده است که با ظهور حضرت حجت ابن الحسن المهدی (عج) تحقق پیدا میکند و به نظر میرسد باید یک بار هم در نیمه شعبان این بهار قرآنی را برای تعجیل در ظهور حضرت گرامی بداریم.
جهانگیر در ادامه این بازدید از سایر بخشهای نمایشگاه دیدن و با حضور در غرفه حوزه علمیه عنوان کرد: حوزه امروز وظیفه سنگینی بیشتر از قبل بر عهده دارد؛ من معتقدم که همه ما باید به حوزه کمک کنیم ما باید همانگونه که رهبری معظم انقلاب مشارکت مردم در اقتصاد را مطالبه کردهاند برای تقویت حوزه نیز باید از مشارکت مردم ابعاد حیث مادی و معنوی استفاده بیشتر و بهینه صورت پذیرد.
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