بیانیه مرکز مدیریت حوزه در محکومیت حمله به کنسولگری ایران در دمشق

به گزارش خبرگزاری مهر، متن بیانیه مرکز مدیریت حوزههای علمیه کشور بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«إِنَّ اللَّهَ اشتَریمِنَ المُؤمِنینَ أَنفُسَهُم وَأَموالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الجَنَّةَ یُقاتِلونَ فی سَبیلِ اللَّهِ فَیَقتُلونَ وَیُقتَلونَ…» (توبه/۱۱۱)
خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را خریداری کرده، که (در برابرش) بهشت برای آنان باشد؛ (به این گونه که) در راه خدا پیکار میکنند، میکشند و کشته میشوند.
بار دیگر رژیم ددمنش و سفاک صهیونیستی در پی شکستهای ترمیم ناپذیر خود در غزه قهرمان و مقاوم با حمله به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق و نقض فاحش مقررات بینالمللی، منجر به شهادت سرداران رشید اسلام «سرتیپ پاسدار محمد رضا زاهدی» و «سرتیپ پاسدارمحمد هادی حاجی رحیمی» و چندین نفر از مستشاران نظامی و دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران و نیروهای سوری شدند. شهادت این رزمندگان مجاهد و خستگیناپذیر میدانهای نبرد حق علیه باطل و سربازان مکتب اهلبیت علیهم السلام و نظام انقلاب اسلامی در روز شهادت مولی الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام قلوب مومنین را محزون و جریحه دار ساخت.
بدون شک پاداش این شهیدان والامقام در مجاهدت و تلاش خالصانه و صادقانه خود در دفاع از نظام انقلاب اسلامی و برقراری امنیت پایدار ایران اسلامی و پشتیبانی از جبهه مقاومت و مردم مظلوم فلسطین جز شهادت و همنشینی با مولای متقیان امیرالمومنین علی علیه السلام نبوده و رژیم تروریست و قاتل اسرائیل که با زیرپاگذاشتن همه قوانین انسانی و بین المللی به ویژه در فلسطین از روی خشم و استیصال دست به چنین جنایت بزدلانه ای زده است، بداند که به حول و قوه الهی تا نابودی آن بنابر وعده الهی چیزی نمانده است؛ «وَلِیُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا وَیَمْحَقَ الْکَافِرِینَ» (آل عمران/۱۴۱).
مرکز مدیریت حوزههای علمیه ضمن عرض تبریک و تسلیت شهادت این عزیزان آسمانی به محضر حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه و نایب بر حقش حضرت امام خامنهای حفظه الله و همه همرزمان و امت شهیدپرور ایران اسلامی، اعلام میدارد ما حوزویان سراسر کشور از هر تصمیم مقام معظم رهبری حفظه الله قاطعانه حمایت میکنیم و آمادگی خود را همچون گذشته برای هرگونه جانفشانی در راه مبارزه با رژیم منحوس صهیونیستی اعلام میداریم.
در پایان از درگاه حضرت احدیّت برای آن شهیدان والامقام رضوان و غفران الهی و همنشینی با انبیا و اولیاء الله و برای خانواده معظم و بازماندگان آنها صبر جمیل و پاداش وافر و ثبات قدم در تداوم راه شهیدان مسئلت مینماید.
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