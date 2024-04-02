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۱۴ فروردین ۱۴۰۳، ۱۷:۵۱

واکنش وزیر خارجه فرانسه به کشتار تیم آشپزخانه مرکزی جهانی

واکنش وزیر خارجه فرانسه به کشتار تیم آشپزخانه مرکزی جهانی

وزیر خارجه فرانسه به کشتار تیم آشپزخانه مرکزی جهانی واکنش نشان داد و آنرا محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تداوم جنایت‌های رژیم صهیونیستی در نوار غزه و هدف قراردادن نیروهای امدادی از سوی این رژیم، اعتراض مقامات اروپایی را در پی داشته است.

استفان سژورنه وزیرخارجه فرانسه به کشتار تیم آشپزخانه مرکزی جهانی واکنش نشان داد و گفت: ما حمله اسرائیل که منجر به کشته شدن هفت نفر از پرسنل آشپزخانه مرکزی جهانی شد را محکوم می کنیم.

وی در ادامه بر ضرورت اجرای قطعنامه اخیر شورای امنیت درباره غزه تاکید کرد.

وزیر خارجه فرانسه درباره تشدید تنش در منطقه نیز بیان کرد: ما باید از تنش در منطقه خاورمیانه به ویژه لبنان ممانعت به عمل آوریم.

وی بیان کرد: از همه طرفها می خواهیم که به قطعنامه اخیر شورای امنیت احترام بگذارند. ما به دنبال توافقی برای حل دائمی بحران غزه هستیم.

کد مطلب 6067685

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