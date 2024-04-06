به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا بیرانوند دروازه‌بان تیم فوتبال پرسپولیس به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه مچ دست نمی‌تواند سرخپوشان را در ۲۰ روز آینده همراهی کند تا آنها در حساس‌ترین مقطع زمانی فصل جاری چاره‌ای جز استفاده از امیررضا رفیعی به عنوان گلر جانشین نداشته باشند.

بیرانوند نه تنها دیدار روز یکشنبه هفته جاری مقابل گل گهر سیرجان را از دست داد بلکه به طور قطع نمی‌تواند در بازی با ملوان بندرانزلی و صنعت نفت آبادان نیز حضور داشته باشد. غیبت بیرانوند در سه دیدار لیگ برتر قطعی است اما احتمال می‌رود برای بازی هفتم اردیبهشت ماه سال جاری در یک هشتم نهایی جام حذفی مقابل آلومینیوم اراک هم نتواند دوران نقاهت خود را به طور کامل پشت سر بگذارد و رفیعی همچنان از دروازه پرسپولیس حفاظت کند.

بیرانوند در حالی ناچار به گچ گرفتن مچ دستش شد که حضورش می‌توانست قدرت این تیم را برای کاهش اختلاف امتیاز با استقلال در صدر جدول لیگ برتر بیشتر کند و این تیم را امیدوارتر از همیشه به حضور در صدر جدول نگه دارد اما حالا با بزرگترین چالش خود در فصل جاری روبرو می‌شود که شاید به بهای از دست دادن هر دو جام مهم این تیم در فوتبال کشور شود.

حالا کادر فنی پرسپولیس چاره‌ای جز اطاعت از تصمیم‌های بیرانوند ندارد. دروازه بان تیم ملی ایران در ابتدای فصل مانع از جذب دروازه بان دوم خارجی برای پرسپولیس شد تا رفیعی به عنوان گلری جوان جانشین او در فصل جاری شود و حالا وظیفه‌ای سنگین برای پر کردن جای خالی او داشته باشد.

رفیعی در فصل جاری تنها یک بار مقابل ذوب آهن اصفهان در چارچوب دروازه سرخپوشان به دلیل محرومیت بیرانوند قرار گرفت که با پیروزی یک بر صفر پرسپولیس همراه بود.