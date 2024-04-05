به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بدون اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه از آنچه که آن را کمک‌های انسانی اعلام شده از سوی اسرائیل خواند، استقبال کرده و گفت که این تحولات مثبت است، اما نتایج آن در معرض آزمون قرار دارد.

بلینکن همچنین ابراز داشت: امیدواریم محاکمه افرادی که در حمله اسراییل به کاروان امدادی وابسته به آشپزخانه مرکزی جهانی دست داشته‌اند، انجام شود.

وی همچنین تاکید کرد که شاخص‌های مربوط به روند گرسنگی احتمالی در نوار غزه را بررسی می کند. مسئولیت اسرائیل تقویت تلاش‌ها برای حمایت از غیر نظامیان تا بیشترین حد ممکن است.

ادعاهای سست وزیر خارجه آمریکا که بارها با توقف جنگ در غزه از طریق حق وتو در شورای امنیت مخالفت کرده، در حالی مطرح می شود که تاکنون ده‌ها فلسطینی بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه جان خود را از دست داده‌اند.