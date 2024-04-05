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۱۷ فروردین ۱۴۰۳، ۱۴:۲۵

وزیر خارجه آمریکا:

اسراییل تلاش‌ها برای حمایت از غیر نظامیان در غزه را تقویت کند

اسراییل تلاش‌ها برای حمایت از غیر نظامیان در غزه را تقویت کند

وزیر خارجه آمریکا بدون محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه گفت که اسرائیل باید تلاش‌ها برای حمایت از غیر نظامیان را تقویت کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه خبری الجزیره، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بدون اشاره به جنایت‌های رژیم صهیونیستی در غزه از آنچه که آن را کمک‌های انسانی اعلام شده از سوی اسرائیل خواند، استقبال کرده و گفت که این تحولات مثبت است، اما نتایج آن در معرض آزمون قرار دارد.

بلینکن همچنین ابراز داشت: امیدواریم محاکمه افرادی که در حمله اسراییل به کاروان امدادی وابسته به آشپزخانه مرکزی جهانی دست داشته‌اند، انجام شود.

وی همچنین تاکید کرد که شاخص‌های مربوط به روند گرسنگی احتمالی در نوار غزه را بررسی می کند. مسئولیت اسرائیل تقویت تلاش‌ها برای حمایت از غیر نظامیان تا بیشترین حد ممکن است.

ادعاهای سست وزیر خارجه آمریکا که بارها با توقف جنگ در غزه از طریق حق وتو در شورای امنیت مخالفت کرده، در حالی مطرح می شود که تاکنون ده‌ها فلسطینی بر اثر گرسنگی و سوء تغذیه جان خود را از دست داده‌اند.

کد مطلب 6070204

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    نظرات

    • محمد امین سید رضی از قزوین IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۱۷
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      رژیم یاغی ایالات متحده آمریکا وقیحانه به رژیم جعلی صهیونیستی کمک نظامی و تسلیحاتی می کند تا جنگ غزه همچنان ادامه پیدا کند رژیم یاغی ایالات متحده آمریکا بیجا و غلط کرد والسلام نامه تمام

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