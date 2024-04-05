روز قدس تیری به قلب توطئه اسرائیل است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدمحمدعلی آل هاشم در خطبه‌های نماز جمعه این هفته تبریز، اظهار کرد: چندی پس از حمله تروریستی در یکی از تالارهای مسکو، این بار جهان با شوک حمله مستقیم رژیم صهیونیستی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق رو به رو شد، اینکه چرا سران سیاسی و نظامی این رژیم برای نخستین بار در مواجهه با ایران تصمیم گرفتند به صورت علنی، مکان دیپلماتیک متعلق به ایران را مورد هدف قرار داده و قوائد و قوانین حقوق بین المللی را زیر پا بگذارند تا حدود زیادی برای مردم واضح است.

وی افزود: طوفان الاحرار در جمعه رمضان ۱۴۴۵ تحت تأثیر طوفان الاقصی است و حضور امسال مردم شریف ایران و جهان در روز قدس، تأثیرات بسیاری خواهد گذاشت.

وی اظهار کرد: راهپیمایی روز قدس امسال در فضایی متفاوت و فصلی نو با تحولات منطقه‌ای و بین المللی برگزار شد، روز قدس یکی از یادگاران ماندگار و نتیجه بخش امام راحل است، ایشان با صراحت تمام و غیرقابل تفسیر از محو اسرائیل و نابودی کامل رژیم صهیونیستی صحبت می‌کردند و روز قدس را به عنوان یکی از راهبردهای تحقق این هدف اعلام کردند.

وی افزود: هنر انقلاب اسلامی در ۴۵ سال گذشته، زنده نگه داشتن آرمان‌های والای امام راحل و آرمان رهایی قدس شریف و آزادی سرزمین فلسطین از دست رژیم صهیونیستی و ایجاد سازوکارهای مناسب برای رسیدن به این آرمان است.

آل هاشم ادامه داد: اعلام روز قدس از سوی رهبر کبیر انقلاب و اهتمام رهبر فرزانه انقلاب برای شکل گیری مقاومت در منطقه به عنوان سیاست ثابت از سوی جمهوری اسلامی، سازوکارهای نابودی رژیم صهیونیستی و آزادی فلسطین را شامل می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: صهیونیست‌ها برای رسیدن به اهداف اعلامی، نابودی حماس و آزادی اسرای نظامی خود به هرگونه جنایات دست زده اند، کودکان، زنان و مردان را کشته و بیمارستان‌ها را بمباران کردند اما نه تنها به هیچ هدفی نرسیدند بلکه در یک بن‌بست راهبردی گرفتار شده و به دلیل بحران‌های متعدد داخلی و بین المللی، قدرت تصمیم گیری درست را از دست داده و هر نوع تصمیم گیری آن‌ها پیامدی جز افزایش شکست برایشان ندارد.

امام جمعه تبریز گفت: سال‌های متمادی است که تلاش می‌شود مسئله قدس به فراموشی سپرده شود اما روز قدس، تیری به قلب توطئه اسرائیل و حرکتی برای خنثی سازی توطئه خباثت آمیز استکبار، صهیونیسم و طرفداران آن‌ها است.

وی با بیان این‌که روز قدس پشتوانه امنیت کشور است، اظهار کرد: هر فردی که در روز قدس به خیابان می‌آید، سهمی در امنیت کشور، ملت و حفظ دستاوردهای انقلاب دارد.

وی ادامه داد: جنگ حماسه ساز غزه، خوی حیوانی صهیونیست‌ها را نشان داده و این رژیم در حال مرگ، شکست خورده است و خود را به در و دیوار می‌زند تا کاری کند این رژیم مغلوب اراده فلسطین شده است، راهپیمایی روز قدس نیز پشتوانه بی بدیل برای مجاهدان خط مقدم غزه و مردم غیور فلسطین است.

آل هاشم گفت: امروز مردم با تمام مشکلات معیشتی، وفاداری خود به انقلاب و روز قدس و تأکیدات مقام معظم رهبری ثابت کردند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص میدان داری مردم در اقتصاد، گفت: رهبر فرزانه انقلاب در دیدار پریشب کارگزاران نظام، بار دیگر به ضرورت میدان داری مردم در اقتصاد تاکید کردند، مردم، میدان دار هستند و مجموعه‌های دولت، مجلس و دستگاه قضا باید میدان نقش آفرینی مردم را فراهم کنند، دولت باید به این باور برسد که اگر مردم به میدان تولید برسند دولت بیش از همه نفع می‌برد.

وی ادامه داد: دشمن به هر مناسبت و بهانه‌ای دنبال دوقطبی سازی در جامعه است، هفته گذشته دو مناسبت شهادت امام علی (ع) و روز طبیعت همزمان بود، گفتیم که ما مخالف طبیعت نیستیم اما حرمت ماه رمضان باید رعایت شود.

وی افزود: معاندین تلاش می‌کردند تا دو قطبی سازی کنند و تضاد بین دو مناسبت ایجاد کنند تا نشان بدهند مردم بین دو مناسبت، دنبال تفریح و شادی هستند اما در عمل، آذربایجان ما برخلاف آن رویه بود، مردم بی اعتنا به جوسازی‌های مسموم، حرمت روز شهادت را حفظ کردند.

وی افزود: در تبریز اجتماعات بزرگ عزاداری خیابانی در گرامیداشت عزای امیرالمؤمنین (ع) برگزار شد و مردم و دسته جات حسینی برای ادای احترام قیام کردند و عصر نیز با حضور در پارک‌ها با حفظ حرمت روز شهادت، افطاری خود را در طبیعت گذراندند، مردم ما حقاً و انصافاً مؤمن هستند.

آل هاشم همچنین با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص حجاب، گفت: رعایت حجاب از لحاظ فقهی و قانونی ضرورت دارد، مردم باید خودشان با همراهی مسئولان ذی ربط هماهنگ شوند و جلوی ولنگاری و بدحجابی را بگیرند البته در تبریز به معنایی که در شهرهای دیگر هست، نمی‌بینیم اما در ایام نوروز، برخی مهمان‌هایی که آمده بودند رعایت نمی‌کردند یا کم رعایت می‌کردند امیدواریم همه دست به دست هم بدهیم تا این معضل برطرف شود.