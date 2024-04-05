مسئله فلسطین تمام معادلات دنیا را به هم زده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن صفری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بخش مشگین شرقی در محل مصلای امامزاده حضرت سیدابراهیم خراسانی (ع) شهر لاهرود اظهار کرد: مقام عظمای ولایت در دیدار رمضانی با مسئولین فرمودند که انتظار و خواسته مردم از دولت این است که مسئله معیشت و مشکل اقتصادی مردم را حل کنند.

وی با اشاره به اینکه واقعیت‌های اقتصاد در کشور همه یکسان نیستند، خاطرنشان کرد: وضعیت اقتصادی کشور هم واقعیت‌های تلخ و هم واقعیت‌های شیرین دارد که بخش تلخ مربوط به اقتصاد، گرانی‌ها و بی‌ثباتی بازار، تنزل ارزش پول ملی و فاصله طبقاتی است.

امام جمعه مشگین شرقی با بیان اینکه اقدامات دولت سیزدهم در ساماندهی اقتصاد کشور در درازمدت خود را نشان می‌دهد، تصریح کرد: یک نکته‌ای که همیشه باید در امور اقتصادی مورد نظر مسئولین باشد این است که انتظار مردم این است که تصمیم‌ها و اقداماتی که مسئولین کشور در مسائل اقتصادی انجام می‌دهند، در زندگی آنها اثر محسوس و ملموس داشته باشد.

صفری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مسئله فلسطین، قدس و غزه تمام محاسبات و معادلات دنیا را به هم زده است، گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری فلسطین قطعاً روزی را خواهد دید که رژیم صهیونیستی دیگر وجود ندارد.

وی بیان کرد: روز جهانی قدس نه تنها برای آزادسازی محرومان فلسطین بلکه روز اسلام و نماد بیداری جهان اسلام است.

امام جمعه مشگین شرقی با تاکید بر اینکه مسأله فلسطین و خیانت کشورهای غربی در حمایت از رژیم کودک‌کش اسرائیل سراسر جهان را فراگرفته است، اظهار کرد: جنایات ددمنشانه رژیم سفاک اسرائیل به ویژه در حمله به سرکنسولگری ایران اسلامی در دمشق و به شهادت رساندن سرداران سرافراز سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جرمی نابخشودنی از سوی این رژیم سفاک است.